Amine Gülşe Mesut Özil'i Rihanna'dan kıskandı

Mesut Özil, ünlü şarkıcı Rihanna ile fotoğrafını “Onun geldiği hiçbir maçı kaybetmiyoruz” notuyla Instagram’da paylaşmıştı. Özil’in takipçilerinin “Çok yakıştınız. Rihanna in, Amine out” şeklindeki yorumları ünlü futbolcunun sevgilisi Amine Gülşe’yi rahatsız etti.

AMİNE RİHANNA'YI KISKANDI

Özil sevgilisinin isteği üzerine gelen olumsuz yorumları tek tek sildi. Bununla da kalmadı, sosyal medya hesabından Amine ile fotoğrafını paylaşarak altına “Mutluluk sebebim” yazdı. Güzel oyuncu da bu sözlere “Seni seviyorum” mesajıyla karşılık verdi.