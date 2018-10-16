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Amine Gülşe'den Mesut Özil'e: İyi ki benimsin

Amine Gülşe, nişanlısı Mesut Özil'in 30'uncu yaş gününü sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla kutladı.

Haber Merkezi | 16.10.2018 - 07:19..
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Manken ve oyuncu Amine Gülşe,sosyal medya hesabından paylaştığı romantik paylaşım ile nişanlısı Mesut Özil'in doğum gününü kutladı.

"BİRLİKTE NİCE YAŞLARA"

Gülşe, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Bugün senin günün aşkım. İyi ki doğdun iyi ki benimsin, birlikte nice yaşlara!" notunu ekledi. Gülşe'nin paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı.

2014 yılındaki 'Miss Turkey' yarışmasında birinci seçilmesiyle yıldızı bir anda parlayan Amine Gülşe, Mesut Özil ile yaşadığı aşkla da ününe ün kattı.

Amine Gülşe'den Mesut Özil'e: İyi ki benimsin

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