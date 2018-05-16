Amine Gülşe'nin ailesi Mesut Özil'i ağırladı

1 Pervin Buldan'dan Akşener'e: Kürtlerin oyunu alamaz Meral Akşener'in İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemde binlerce Kürt'ün katledildiğini söyleyen Buldan, "Akşener bir tane Kürt'ün oyunu alamaz. Bu asla olmayacak." dedi.

2 Sigara 12 yıl erken öldürüyor Sigara içenler sigara içmeyenlere göre daha erken ölüyor. Sigara içmek, erkeklerin yaşamlarını yaklaşık 12 yıl, kadınların yaşamlarını yaklaşık 11 yıldır kısaltıyor.

3 Hande Erçel kural bozdu Murat Dalkılıç ve oyuncu Hande Erçel aşkı doludizgin devam ediyor.

4 Cenk Tosun'un hocası kovuldu Premier Lig'de sezonu 8. sırada bitiren Everton'da yönetim, teknik direktör Sam Allardyce'ın görevine son verdi.

5 İstanbul'da 80 kilo eroin ele geçirildi İstanbul'da, 80 kilo 500 gram eroin ele geçirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

6 Sağlıklı bir kalp için kurallar Hızlı, kentsel yaşam koşulları ile bunun getirdiği stres ve kötü beslenme alışkanlığı, obezite ve şeker hastalığının ayrıca sigara kullanımının kalp ve damar sağlığı açısından sorun oluşturuyor.