Amine Gülşe'nin ailesi Mesut Özil'i ağırladı

İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal'de top koşturan Mesut Özil, ligin tatile girmesiyle soluğu Amine Gülşe'nin yanında aldı.
MESUT ÖZİL BERGAMA'DA
Ünlü futbolcu, önceki gün İzmirli nişanlısının memleketi Bergama'ya gitti. Özil, aşkının ailesi ve akrabalarıyla da buluştu.
Müstakbel damatlarını krallar gibi karşılayan Gülşe Ailesi, futbolcu için bir yemek organize etti. Adeta görücüye çıkan Mesut Özil'e Ege'nin eşsiz lezzetleri ikram edildi.
DAMATLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER
Damatlarıyla tanışan Gülşe'nin akrabaları ünlü futbolcuyla da bol bol fotoğraf çektirdi.
Gülşe, yemekte dayısının torununu kucağından indirmedi. Çifte "Allah size de nasip etsin" yorumu yapıldı.