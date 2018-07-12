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'Amiral gemisi katili' Xiaomi Mi Mix 2S Türkiye'de

Xiaomi'nin amiral gemi katili akıllı telefonu Mi Mix 2S resmi olarak Türkiye'de satışa sunuldu.

Haber Merkezi | 12.07.2018 - 12:20..
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Fiyat-performans açısından öne çıkan Xiaomi’nin büyük bir merakla beklenen amiral gemisi Xiaomi Mi Mix 2S, çerçevesiz ekran tasarımı ve dikkat çekici arka kamera özellikleriyle dikkat çekiyor.

5.99 inçlik IPS LCD ekranında 2160 x 1080 piksel çözünürlük sunan bu akıllı telefonda ön kamera alt tarafta, ahize ise üst tarafta bulunuyor. 7000 serisi alüminyum gövdeye sahip Xiaomi Mi Mix 2S, 8.1mm’ye 189 gram ağırlığıyla kolay bir kullanım sunuyor.

'Amiral gemisi katili' Xiaomi Mi Mix 2S Türkiye'de

TERCÜME VE DÖVİZ ÇEVİRME

İlk kez kablosuz şarj teknolojisinin kullanıldığı modelin gerçek zamanlı olarak tercüme ve döviz çevirme için de kullanılabilen arka kamerası mevcut. Xiaomi Mi Mix 2S’in yapay zekâyla 206 noktaya kadar algılama yaparak sahnenin özelliklerini otomatik olarak analiz edebilen çift lensli arka kamerası, ayarları da bu verilere göre düzenliyor.

'Amiral gemisi katili' Xiaomi Mi Mix 2S Türkiye'de

Telefon 64GB, 128GB veya 256GB depolama seçenekleri sunuyor. 12 MP'lik arka kameraya ev sahipliği yapan modelde 5 MP'lik bir de ön kamera bulunuyor.

'Amiral gemisi katili' Xiaomi Mi Mix 2S Türkiye'de

TÜRKİYE FİYATI: 3.289 TL

Dijital alışveriş platformları üzerinden satışa sunuşan Xiaomi Mi Mix 2S'nin Türkiye'deki fiyatı ise 3 bin 289 TL.

'Amiral gemisi katili' Xiaomi Mi Mix 2S Türkiye'de

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