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Ammonit nedir

Dinazorlarla aynı dönemde yaşamış olan ve Notilus ile karıştırılabilen bu canlının nesli tükenmiştir.

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Ammonitler, dünya tarihinde Jura ve Kretase olarak bilinen dönemlerde yaşamış olan canlılardır. Kretase sonlarına doğru, dinazorlar ile eş zamanlı olarak nesillerinin tükendiği tahmin ediliyor.

Genellikle fosiller olarak karşımıza çıkan ammonitler, sedimanlar (tortul kayaçlar) içinde gömülü olarak bulunuyor.

Ammonit nedir

SADECE KABUKLARINA ULAŞILABİLDİ

Artık ve izlerden ibaret olan ammonitler hakkındaki bilgiler sadece fosilleşmiş kabuklarından elde edildiği için, bu canlının neye benzediğine dair bilim insanlarını

n kesin bir yargısı da yok.

Fakat bilim insanları canlının, Sedefli Nautilus adı verilen bir deniz canlısına benzediğini düşünmektedir.

Ammonit nedirSedefli nautilus

NAUTİLUS İLE AMMONİT AKRABADIR

Aynı zamanda sedefli nautilus, ammonitlerin günümüz dünyasındaki akrabaları sayılmaktadır. Bu hayvanların, nesli tükenmiş olan ammonitlerin akrabaları sayılmasının nedeni ise, kabuklarıdır. Sedefli Nautilusların kabukları da sarmal yapıda ve de odacıklı bir biçimdedir.

Ammonitlere ait olan fosilleşmiş kalıntılar, jeoloji bilimi için çok büyük bir öneme sahiptir.

AMMONİTLERİN SEDEF GÖRÜNÜMLÜ KABUKLARI

Kabukların görüntüsü, kayaçla aynı maddeye sahip bir görüntü sergilemektedir. Bazı kabuklar ise, dışarıya sedefe benzer bir parlaklı yaymaktadır.

Buna neden olan faktörler ise, kabukta bulunan sedef katmanının bozulmamış bir şekilde durması ve de kayaçtan kabuğun üzerine çeşitli kimyasal maddelerin buluşmasıdır. Bazen de, fosil kabuklar altından yapılmış gibi ışıldamaktadır.

Ammonit nedir

Yapılan araştırmalar sonucunda, ammonit kabuklarının çaplarının 3 metreye kadar büyüyebildikleri ortaya çıkmıştır. Bu canlılar üzerindeki bilimsel çalışmalar halen devam etmektedir.

Ammonit'i süs eşyası olarak üzerinde taşıyan ve bunun doğal faydaları olduğunu düşünen insanlar da vardır.

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