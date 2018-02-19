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Amor Towles'in 'Moskova'da Bir Beyefendi' kitabı yakında yayımlanıyor

Amor Towles’un, New York Times’ın Çok Satanlar Listesi’nden uzun süre inmeyen romanı 'Moskova’da Bir Beyefendi, 23 Şubat’tan itibaren hep kitap logosuyla Türkiye’deki edebiyatseverlere ulaşıyor.

Haber Merkezi | 19.02.2018 - 11:25..
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1922 yılında Kont Aleksandr İlyiç Rostov Bolşevik mahkemesi tarafından yargılanarak suçlu bulunur ve Moskova’daki lüks bir otelde ömür boyu göz hapsinde tutulmasına karar verilir.

Hayatı boyunca hiç çalışmamış, sadece edebiyat ve sanatla ilgilenmiş bir aristokrat olan Rostov şimdi bir otel odasında yaşamak ve Sovyetler Birliği’nin en çalkantılı yıllarını pencereden izlemek zorundadır.

Amor Towles'in 'Moskova'da Bir Beyefendi' kitabı yakında yayımlanıyor

Ancak hiç ummadığı bir şekilde bu daracık oda ona çok daha zengin bir dünyanın ve çok daha doyurucu ilişkilerin kapısını açacaktır.

New York Times’ın çok satanlar listesinden uzun süre inmeyen Moskova’da bir Beyefendi mizahi dili, sağlam karakterleriyle yazın dünyasına yepyeni bir soluk getirecek.

Amor Towles'in 'Moskova'da Bir Beyefendi' kitabı yakında yayımlanıyor

Yazar: Amor Towles

Yayınevi: Hep Kitap

Çeviren: Mehmet Gürsel

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Syf: 552

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Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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