Amorium Antik Kenti bilgisayar ortamında canlandırılacak

Geçmişi M.Ö. 2 binli yıllara uzanan ve Afyonkarahisar'da bulunan Amorium Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmasında elde edilen bulgular kullanılarak, şehir bilgisayar ortamında canlandırılacak.

UYGARLIKLARIN İZLERİ

Amorium Antik Kenti, 1987'de İngiliz bilim adamı Prof. Dr. Martin Harrison'ın yüzey araştırmasıyla gündeme geldi. Kazı çalışmalarını 1993-2009 yılları arasında İngiliz araştırmacı Dr. Chris Lightfoot'un yaptığı antik kent, Hitit, Frig, Yunan, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı olmak üzere 7 uygarlığın izlerini taşıyor.

90 HEKTARLIK ALANA YAYILIYOR

Amorium Antik Kenti'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi iş birliğinde yürütülen ve başkanlığını Prof. Dr. Zeliha Demiral Gökalp'ın yaptığı kazıda önemli bulgulara ulaşıldı. Zeliha Gökalp, Amorium'un 90 hektarlık bir alana yayıldığını söyledi.

"KAZILAR KESİNTİSİZ DEVAM ETTİ"

Zeliha Gökalp, "Kazıya 2013'te Afyonkarahisar Müzesi başkanlığında başladık. Ancak ondan önce burada kesintisiz devam eden kazılar yapıldı. O süreç içerisinde de aşağı şehir kısmında büyük bir kilise, Bizans hamamı, üzüm ezme havuzları ve kentin iki ana girişinde kazı çalışmaları vardı. O dönemki kazılarda, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine tarihlenen sikkeler ve seramik fırını bulunmuştu." dedi.

OSMANLI YERLEŞİMİNİ KANITLIYOR

Yukarı şehir kısmının iç sur olduğunu düşündükleri alanda çalışmaları yoğunlaştırdıklarını belirten Zeliha Gökalp, "Niyetimiz iç suru kuleleriyle birlikte tamamen ortaya çıkarmak. Oldukça iyi bir işçilik gösteren duvarlara sahip ve kentteki Tük-İslam yerleşimine ilişkin bulgular barındırıyor. Özellikle bu yılki kazı buluntuları, iç surda 16. ile 18. yüzyıl Osmanlı yerleşimini kanıtlar nitelikte" dedi.



