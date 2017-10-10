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Ampute futbol nedir

Ampute futbol, ampute sporcularının değnekler kullanarak oynadıkları futbol türüdür.

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Ampute futbolu 2. Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkmış spordur. ilk başlarda savaşlarda yaralanan gazileri rehabilite etmek için oynanan oyun daha sonra gittikçe yaygınlaşarak ülkelerin resmi ampute takımları kurulmuştur. Şu an da Türkiye Ampute Milli Takımı kaptanı bir gazidir.

Ampute futbol nedir

Ampute futbolda takımları 7'şer kişiden oluşmaktadır. Oyuncuların bir bacağı ampute edilmiştir yani bacağın bir kısmının veya tümünün alınmış olmasıdır. Aynı şekilde kalecilerin de bir kolu ampute olmalıdır. Ampute futbol dünyada yaygın bir şekilde oynanmaktadır. Aynı zamanda dünya ve avrupa şampiyonaları düzenlenmektedir.

Ampute futbolun diğer 11 kişilik futboldan bir takım farklılıkları ve kuralları vardır. Kısacası temel kuralları şöyle:

- Ampute olmayan sporcular müsabakalarda yer alamaz.

- Sporcular maç esnasında protez kullanamaz.

- Oyuncular ampute bacağına ayakkabı giyemez.

- Oyuncular ampute ayağıyla topa vuramaz, vurduğu anda ceza alır.

- Sporcular ampute ayağıyla yere basamaz, bastığı anda ikaz alır.

- Sporcular 2 tane kanedyen (Koltuk değneği) kullanır.

Ampute futbol nedir

- Kalecilerin bir kolu ampute olmalı, ampute olmayan elinle de eldiven kullanır.

- Ampute futbolda ofsayt yoktur, taç atışı ayakla kullanılır.

- Müsabakalarda hakem, yardımcı hakem ve 3. hakem görev alır.

- Müsabakalar 25'er dakikadan 2 devre oynanır, 10 dakika devre arası verilir.

AMPUTE FUTBOL HANGİ SAHADA OYNANIR

- İdeal saha ölçüleri: genişlik 40 metre, uzunluk 60 metredir.

- Kale boyutları: genişlik 5 metre, yükseklik 2.2 metredir.

- Penaltı noktasının kale çizgisine uzaklığı 7 metredir.

- Serbest vuruşlarda baraj mesafesi: 6 metredir.

Ampute futbol nedir

OYUNCU KURALI

- Ampute futbolda bir takımda toplamda 14 sporcu bulunur. 6 oyuncu, 1 kaleci sahadayken, yedek kulübesinde de 6 oyuncu 1 kaleci vardır.

- Oyuncu değiştirmede bir sınırlama yoktur. Aynı anda iki sporcu değişebilir.

- Oyundan çıkan bir sporcu tekrar oyuna girebilir.

- Sakatlık veya ihraçtan ötürü oyunda kaleci kalmaz ise müsabaka tekrar başlamaz. Kaleci sadece yedek kaleci ile değişebilir. Onun dışında oyuncular kaleye geçemez.

Ampute futbol nedir

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