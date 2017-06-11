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Amsterdam'da bir araç metro istasyonuna çarptı: 8 yaralı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, bir aracın metro istasyonunun duvarına çarpması sonucu 8 yaya yaralandı.

11.06.2017 - 03:29
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Metro istasyonunun yakınında yanlış park edilmiş bir arabanın yanına yaklaşan polis, şoförü uyararak ehliyetini istedi. Şoför, polise ehliyetini verdikten sonra aracıyla aniden hızlı bir şekilde bulunduğu yerden ayrıldı. Aracın metro istasyonunun girişinin duvarına çarpması sonucunda 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Amsterdam'da bir araç metro istasyonuna çarptı: 8 yaralı

Yaralılardan ikisi hastaneye kaldırılırken diğerleri olay yerinde tedavi edildi. Olay yerine gelen polis, metro istasyonunun etrafındaki bölgeyi trafiğe kapattı.

Polisten yapılan açıklamada, gözaltına alınan sürücünün sorgulanmasında kazayı bilerek yapmadığı, kazanın şoförün fenalık geçirmesi sonucunda meydana geldiğinin belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, araştırmanın devam edeceği aktarıldı.

Metro duvarına çarpan arabanın çekiciyle olay yerinden götürülmesinin ardından bölge tekrar trafiğe açıldı.

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