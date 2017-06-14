Ana Beatriz Barros: Terörden korkmuyorum

Victoria’s Secret’ın ünlü Brezilyalı modelleri Adriana Lima, Isabeli Fontana, Izabel Goulart ve Ana Beatriz Barros, geçtiğimiz hafta sonu Antalya’da düzenlenen moda şovda aynı podyumda yürüdü.

Defileye üç aylık hamile olarak çıkan Ana Beatriz Barros, katıldığı organizasyonlarda güvenlik konusunda çekingenliği olmadığını ve terörden korkmadığını dile getirdi.

Ünlü manken Ana Beatriz Barros

İşte Victoria Secret meleğinin röportajından ara başlıkar...

Karim El Chiaty’le evliliğiniz nasıl gidiyor?

8 Temmuz’da bir yılımız doluyor. Daha iyisi olamazdı. Türkiye’ye sık sık geliyorsunuz.

"TÜRKİYE DÜNYANIN EN GÜZEL ÜLKELERİNDEN BİRİ"

Burada sizi çeken neler var?

Benim için Türkiye dünyanın en güzel ülkelerinden biri... İnsanlar sıcak kanlı, çok seviyorum. Türk kahvesi de çok lezzetli...

"TERÖRDEN KORKMUYORUM"

Dünyada birçok organizasyona katılıyorsunuz. Güvenlik endişeniz oluyor mu?

Terörden hiç korkmuyorum. Dünyanın her yerinde olabilir. Zaten kaderde varsa olur. Her şeyi yaşayabiliriz. Seyahat etmekten, etkinliklere katılmaktan hiç çekinmiyorum.