Ana haber bültenine yeşil kostümle çıktı

İrlandalılar her yıl 17 Mart tarihinde Papaz Patrik'i anarak festivaller düzenliyor. Festivallerde yeşil kıyafetler giyerek eğleniyor.

CNN Türk spikeri Nevşin Mengü de ana haber bültenine İrlandalılar gibi yeşillere bürünerek çıktı. Yayın öncesi paylaştığı fotoğrafla da buna dikkat çekti.

SAİNT PATRİCK GÜNÜ NEDİR?

Aziz Patrik Günü , M.S. 6’ncı yüzyılda İrlanda’ya Hıristiyan dinini taşıyan Saint Patricks adlı din adamı anısına başlayan dini kutlamadır. Patrick’in öldüğü 17 Mart tarihinde kutlanır. Zamanla ulusal ve kültürel bir festivale dönüşmüş.