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Ana haber bültenine yeşil kostümle çıktı

Nevşin Mengü, bir papazın İrlanda'ya Hristiyan dinini taşıdığı güne özel olarak yeşillere büründü.

17.03.2017 - 21:40
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Ana haber bültenine yeşil kostümle çıktı

İrlandalılar her yıl 17 Mart tarihinde Papaz Patrik'i anarak festivaller düzenliyor. Festivallerde yeşil kıyafetler giyerek eğleniyor.

Ana haber bültenine yeşil kostümle çıktı

CNN Türk spikeri Nevşin Mengü de ana haber bültenine İrlandalılar gibi yeşillere bürünerek çıktı. Yayın öncesi paylaştığı fotoğrafla da buna dikkat çekti.

Ana haber bültenine yeşil kostümle çıktı

SAİNT PATRİCK GÜNÜ NEDİR?

Aziz Patrik Günü , M.S. 6’ncı yüzyılda İrlanda’ya Hıristiyan dinini taşıyan Saint Patricks adlı din adamı anısına başlayan dini kutlamadır. Patrick’in öldüğü 17 Mart tarihinde kutlanır. Zamanla ulusal ve kültürel bir festivale dönüşmüş.

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