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Anadolu Ajansı'ndan personel iddiasına yalanlama

Haberi yayınlanmadığı için Anadolu Ajansı’ndan istifa ettiğini belirten kişiyle ilgili AA açıklama yaptı.

18.07.2017 - 18:38
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  2. İç Haber

Anadolu Ajansı'na dışarıdan haber satan yüzlerce kişi vardır. Bu kişilerden birisi olan şahsın, olayın tüm taraflarının görüşünü almadan hazırladığı, yani haberin temel unsurlarından yoksun metni, editoryal değerlendirme neticesinde satın alınmaya uygun görülmemiştir.

KAMUOYU YANILTILMAKTADIR

Personelimiz olmayan bir şahsın kurumumuzdan istifa ettiğini açıklaması da tabii olarak hiçbir anlam ve doğruluk içermemekte; ayrıca basın meslek ilkelerine aykırı şekilde kamuoyunu yanıltmaktadır.

Olayın aslı araştırılmadan yapılan açıklamaların ve eleştirilerin ciddiyetten uzak olduğunu belirtir, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

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