Anadolu Ajansı'ndan terör haberi nası yapılır kitapçığı

Anadolu Ajansı (AA), habercilik deneyimini medya dünyasıyla paylaşmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Medyada terör haberlerinin nasıl ele alınması ve bu haberlerin doğru şeklinin nasıl olması gerektiğini anlatan "10 Başlıkta Terör Haberleri Nasıl Yapılır?" kitapçığı, terör haberleri konusunda medyada ortak dil oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla hazırlandı. Kitapçık hem AA çalışanları hem de medyaya yol gösterici olma özelliği taşıyor.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:



"Türkiye son yıllarda PKK, DEAŞ, FETÖ ve DHKP-C terör örgütlerinin art arda gelen saldırılarına sahne oldu ve bu saldırılarda çok sayıda masum vatandaşımız hayatını kaybetti. Terör örgütlerinin bu saldırıları gerçekleştirirken temel hedefi Türk halkının moral motivasyonunu bozmak ve ülkenin ekonomisine hasar vermekti. Medyamız ne yazık ki zaman zaman habercilik kaygısıyla terör örgütlerinin bu amacına hizmet eden haberler yaptı. Halkımız ise bu habercilik anlayışından duyduğu rahatsızlığı sık sık Anadolu Ajansına bildiriyordu. Biz bu talebi dikkate alarak demokrasisi gelişmiş ülkelerdeki medya uygulamalarına uygun şekilde '10 Başlıkta Terör Haberleri Nasıl Yapılır?' kitapçığını Türk basınına sunmak istedik. Umuyoruz bu kitapçık bundan sonra Türk medyasında teröre karşı farklı bir hassasiyet oluşturur. Bu kitap, toplumun hassasiyetini gözeten yol gösterici bir çaba."



Kitapçıkta, terör örgütlerinin hedefinin, gerçekleştirdikleri eylemlerle geniş kitleleri psikolojik etki altına alarak korku atmosferi, yılgınlık, panik ve endişe yaratmak, bunların sonucu olarak toplumun tepki mekanizmalarını zayıflatmak olduğu belirtildi.

"PROPAGANDA, TERÖRÜN OKSİJENİDİR"

Bugün dünya çapında etki sınırlarını genişleten terör örgütlerinin, daha geniş kitlelere ulaşmak için medyatik eylem biçimlerini seçtiklerine dikkat çekilen kitapçıkta, "Demir Lady" unvanlı eski İngiltere Başbakanı Margareth Thatcher'ın, "Propaganda terörün oksijenidir." sözünün de medyanın bu konudaki önemini ortaya koyduğu hatırlatıldı.



Kitapçıkta, teröristin en büyük silahının "propaganda" olduğunun unutulmaması, terör olaylarıyla ilgili haberlerde rekabet, reyting ve tiraj değil yayıncı sorumluluğunun öne çıkması gerektiği vurgulandı.



Terör örgütlerinin kitle iletişim araçları üzerinden propaganda yapmaması için medyanın öz denetim mekanizmasını devreye sokması, belirleyici ve kesin ilkelerle habercilik yapması gerektiğine işaret edilen kitapçıkta, bunun için AA'nın, haber alma özgürlüğünün yanı sıra terör haberlerinin medyada sunumunun da sorumluluk gerektirdiği düşüncesiyle hareket ederek "10 Başlıkta Terör Haberleri Nasıl Yapılır?" adlı çalışmayı hazırladığı belirtildi.

MEDYA VE TERÖR

Kitapçıkta, son yıllarda farklı terör örgütlerinin saldırılarını artırdığı bir coğrafyada bulunan Türkiye'nin, aynı zamanda bu örgütlerin ve bunları destekleyen yapıların propaganda faaliyetleriyle de karşı karşıya olduğu vurgulandı. Bu durumun terör haberlerinde benimsenecek ortak yaklaşımın önemini daha da artırdığı, bu noktada kanunların, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) ve mahkeme kararlarının yönlendireceği bir süreçten ziyade, medyanın bizzat kendisinin terör örgütlerinin örtülü propagandasına alet olmadan ve reyting tuzaklarına düşmeden sorumlu yayıncılık hassasiyetiyle hareket etmesinin, sağlıklı iletişim sürecinin temelini oluşturması gerektiği belirtildi.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 10 BAŞLIK

Kitapçıkta terör olayları haberleştirilirken dikkat edilmesi gerekenler,

"duyuma dayalı bilgilerle flaş veya son dakika haberi yayınlamamak",

"terör örgütlerinin amacına hizmet etmemek",

"terör haberlerinde reyting ve tiraj kaygısı gütmemek",

"ölü ve yaralı görsellerine yer vermemek",

"terör örgütlerinin terminolojisini kullanmamak",

"ölenlerin kimliklerini açıklamak için acele etmemek",

"terör örgütü veya elebaşlarının açıklamalarını haberleştirmemek",

"sosyal medyada yer alan bilgi ve görsellere dikkat etmek",

"terör örgütlerinin algı operasyonlarına karşı dikkatli olmak",

"teröre karşı operasyon hazırlıklarını önceden duyurmamak"

başlıkları altında detaylarıyla anlatıldı.