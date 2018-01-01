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Anadolu Ajansı'nın yılın fotoğrafları oylaması sonuçlandı

Haber kategorisinde "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk", yaşamda "Türk Yıldızları İzmir’de", sporda ise "Türkiye’nin sevinci" başlıklı fotoğraflar birinci oldu.

AA | 01.01.2018 - 09:39..
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Anadolu Ajansı'nın Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarından haber, yaşam ve spor kategorilerinde toplam 69 kareye yer verdiği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına 260 bin 231 kişi katıldı.

SEÇİLEN 3 FOTOĞRAF

Aralık ayı boyunca devam eden oylamada, haber kategorisinde Wisam Hashlamoun’un "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk", yaşamda Cem Öksüz’ün "Türk Yıldızları İzmir’de", sporda ise Abdullah Coşkun'un "Türkiye’nin sevinci" başlıklı fotoğrafları birinci oldu.

"DİRENİŞİN SEMBOLÜ 16 YAŞINDAKİ ÇOCUK"

"Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk" başlıklı fotoğrafta, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması" kararını açıklamasının ardından Batı Şeria'nın El-Halil kentindeki protestolar sırasında 16 yaşındaki Fevzi El-Junidi isimli Filistinli çocuğu İsrail askerlerinin gözaltına alıp, gözlerini bağlayarak götürmesi görülüyor.

Anadolu Ajansı'nın yılın fotoğrafları oylaması sonuçlandı

"TÜRK YILDIZLARI İZMİR'DE"

"Türk Yıldızları İzmir’de" başlıklı fotoğrafta, Türk Yıldızları ekibinin, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşu kutlamaları çerçevesinde yaptığı gösteri yer alıyor.

Anadolu Ajansı'nın yılın fotoğrafları oylaması sonuçlandı

"TÜRKİYE'NİN SEVİNCİ"

"Türkiye’nin sevinci" başlıklı fotoğrafta ise Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası final mücadelesinde Türkiye Ampute Milli Takımı’nın, İngiltere Ampute Milli Takımı'nı 2-1 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olması sonrası oyuncularımızın yaşadığı sevinç objektife yansıyor.

Anadolu Ajansı'nın yılın fotoğrafları oylaması sonuçlandı

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