Anadolu Ateşi'nin Troya'sı Antalya'da sahnelendi

Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra 100'ün üzerinde ülkede, 45 milyon seyirciye ulaşan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, Doğu ile Batı kültürlerini buluşturan müzikal gösteride, 200'den fazla dansçı, iki binden fazla kostümle performans sergiledi. 2018 Troya Yılı"na özel hazırladığı Troya gösterisini Antalya'nın Serik ilçesindeki Aspendos Arena'da sahneledi.

DÜNYANIN 10 BAŞKENTİNDEN SAHNELENECEK

Topluluğun Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, gösteri öncesi yaptığı açıklamada, İzmirli Homeros'un yazdığı bu eserin batılı sanatçılar tarafından Rönesans döneminden beri birçok kez yorumlandığını ancak ilk kez gerçek Troyalılar, yani Anadolulular tarafından yorumlandığını belirtti.

TROYA YILI

Gösterilerinin dünyanın her yerinde müthiş ilgi gördüğünü, en son Pekin ve Şangay'da tur yaptıklarını dile getiren Mustafa Erdoğan, "Troya ören yerinin UNESCO tarafından koruma alanı ilan edilmesinin 20. yılındayız. Bu sebeple Kültür ve Turizm Bakanlığı 2018 yılını Troya yılı ilan etti. Biz de bu sebeple dünyanın birçok yerinde Troya turnesi yapmaya çalışıyoruz. Kendi tiyatromuzda Türkiye'de bir turnesini yaptık. Antalya'da zaten sürekli olarak varız. Ardından bir Ege turu olacak. Troya'yı dünyanın 10 önemli başkentinde sahneleyeceğiz ve bütün insanlığa Troya kültürünün bize, Anadolu'ya ait olduğunu anlatmaya devam edeceğiz." dedi.