Anadolu Efes, Down Sendromlu iki genci maça götürdü

Anadolu Efes'li basketbolcular, Freebird Havayolları'ndan kiralanan özel bir uçakla İstanbul'dan Litvanya'nın Kaunas kentine beraberlerinde Down Sendoromlu Down Sendromli Robert Osborn ve Şule İnan'ı da götürdüler.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali 216 numaralı köprü önünde kendilerini Dünya Down Sendromu Gününde Litvanya'ya götüren basketbolcu ağabeyleri ile bir hatıra fotoğrafı çektiren Robert Osborn ve Şule İnan çok sevindiklerini belirttiler. Robert Osborn İngilizce olarak, "Biz şampiyonuz. Arkadaşlarımızla eğleneceğiz." derken, Şule İnan ise "Maça gidiyoruz. Bağıracağız. Daha önce de maça gittim. Alkışladım. Basketbolcularla da tanıştım." dedi.

21 MARTTA OYNANACAK

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague 26'ncı hafta karşılaşmasında 21 Mart salı günü Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımına konuk oluyor. Zalgirio Arena'da oynanacak olan karşılaşma TSİ 21:00'de başlayacak.