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Anadolu geçmişine ışık tutan vazo

Hitit dönemine ait Hüseyin Dede Vazosu'nun üzerinde yer alan arp betimlemesinin, müzik aletinin Roma ve eski Yunan kültüründen önce Anadolu kültüründe var olduğunu ortaya koyuyor.

AA | 15.05.2018 - 16:46..
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Çorum Müzesi'nde sergilenen, Hitit dönemine ait Hüseyin Dede Vazosu'nun üzerindeki arp motifinin, bu müzik aletinin Roma ve eski Yunan kültüründen önce Anadolu kültüründe yer aldığının göstergesi olduğuna işaret ediyor.

Anadolu geçmişine ışık tutan vazo

BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Çorum Müzesi'nde, Anadolu'nun önemli uygarlıklarından Hititlere başkentlik yapan Alacahöyük, Boğazköy-Hattuşa ile Pazarlı ve Kuşsaray gibi arkeolojik kazı merkezlerinden çıkarılan buluntular ile pek çok etnografik eser sergileniyor. Müzede özel bölmede sergilenen Hüseyin Dede Vazosu ise en çok ilgi gören eserlerin başında geliyor.

Anadolu geçmişine ışık tutan vazo

"BETİMLEMELERLER KABARTMALAR YAPILMIŞ"

Çorum Müzesi Müdür Vekili Metin Çakar, Hüseyin Dede Vazosu'nun 1997 yılında Sungurlu ilçesi Yörüklü beldesi Hüseyin Dede Tepesi'nde yapılan arkeolojik çalışma sonucu çıkarıldığını söyleyerek, "Yüzeysel olarak kabartmalı bir vazo bu. Önce vazonun gövdesi yapılmış daha sonra üzerine betimleme yoluyla kabartmalar işlenmiş" dedi.

Anadolu geçmişine ışık tutan vazo


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