Anadolu ile Balkanları bağlayan tarihi Uzun Köprü

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Ergene Nehri üzerinde yer alan, Anadolu ile Balkanları birbirine bağlayan tek köprü olma özelliğini taşıyan tarihi Uzun Köprü'nün, UNESCO'nun Somut Varlıklar Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne alınmasının ardından kalıcı listeye girmesi yönünde beklentiler arttı.

6 ASIRDIR AYAKATA

Osmanlı Devletinin altıncı padişahı Sultan 2. Murad döneminde, Mimar Muslihiddin tarafından, 1426 - 1443 yılları arasında inşa edilen, bin 393 metre uzunluğunda, 6,80 metre genişliğinde, 174 kemeri bulunan köprünün "Üzerinden araç geçebilen dünyanın en uzun taş köprüsü" olma özelliği dolayısıyla Guinness'e başvuruldu.

KALICI LİSTEYE GİRME HEDEFİ

UNESCO Dünya Miras Merkezi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Somut Varlıklar Dünya Kültür Miras geçici listesine alınan ve altı asırdır ayakta olan köprünün, özellikleri bakımından kalıcı listeye de girmesi bekleniyor.

OSMANLI'NIN SANAT ANLAYIŞINDAN MOTİFLER

Kireçtaşı ve traverten cinsi kesme taş blokları ile inşa edilen Uzun Köprü, Orta Asya'dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada faklı kültürleri bünyesinde toplayan Osmanlı'nın, sanat ve estetik anlayışından motifler taşıyor.

Köprünün kemerlerinde, genellikle kilit taşı üzerinde yer alan bezeme öğelerinde, geometrik motifler, bitki ve hayvan figürleri, merkezi veya Rumi palmetler yer alıyor.

AYAKTA KALMAYI BAŞARDI

Bu anıtsal su yapısı, kullanılan malzemenin seçimi, ayakların yerleştirilmesi, kemer açıklıklarının belirlenmesi, yükseklik eğimlerinin hesaplanmasındaki mühendislik bilgisi sayesinde, uzunluğuna rağmen, zorlu doğa şartları altında 6 asra yakın süredir ayakta kalmayı başardı.