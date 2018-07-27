taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.062
USD
4,8753
EURO
5,6726
ALTIN
191,18
PETR
74,5000

Anadolu ile Balkanları bağlayan tarihi Uzun Köprü

Anadolu ile Balkanları birbirine bağlayan tarihi Uzun Köprü'nün özellikleri itibarıyla UNESCO kalıcı listede yer alması bekleniyor.

AA | 27.07.2018 - 12:43..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Ergene Nehri üzerinde yer alan, Anadolu ile Balkanları birbirine bağlayan tek köprü olma özelliğini taşıyan tarihi Uzun Köprü'nün, UNESCO'nun Somut Varlıklar Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne alınmasının ardından kalıcı listeye girmesi yönünde beklentiler arttı.

6 ASIRDIR AYAKATA

Osmanlı Devletinin altıncı padişahı Sultan 2. Murad döneminde, Mimar Muslihiddin tarafından, 1426 - 1443 yılları arasında inşa edilen, bin 393 metre uzunluğunda, 6,80 metre genişliğinde, 174 kemeri bulunan köprünün "Üzerinden araç geçebilen dünyanın en uzun taş köprüsü" olma özelliği dolayısıyla Guinness'e başvuruldu.

KALICI LİSTEYE GİRME HEDEFİ

UNESCO Dünya Miras Merkezi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Somut Varlıklar Dünya Kültür Miras geçici listesine alınan ve altı asırdır ayakta olan köprünün, özellikleri bakımından kalıcı listeye de girmesi bekleniyor.

Anadolu ile Balkanları bağlayan tarihi Uzun Köprü

OSMANLI'NIN SANAT ANLAYIŞINDAN MOTİFLER

Kireçtaşı ve traverten cinsi kesme taş blokları ile inşa edilen Uzun Köprü, Orta Asya'dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada faklı kültürleri bünyesinde toplayan Osmanlı'nın, sanat ve estetik anlayışından motifler taşıyor.

Köprünün kemerlerinde, genellikle kilit taşı üzerinde yer alan bezeme öğelerinde, geometrik motifler, bitki ve hayvan figürleri, merkezi veya Rumi palmetler yer alıyor.

Anadolu ile Balkanları bağlayan tarihi Uzun Köprü

AYAKTA KALMAYI BAŞARDI

Bu anıtsal su yapısı, kullanılan malzemenin seçimi, ayakların yerleştirilmesi, kemer açıklıklarının belirlenmesi, yükseklik eğimlerinin hesaplanmasındaki mühendislik bilgisi sayesinde, uzunluğuna rağmen, zorlu doğa şartları altında 6 asra yakın süredir ayakta kalmayı başardı.

Anadolu ile Balkanları bağlayan tarihi Uzun Köprü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meral Akşener İP liderliğine dönüyor

Meral Akşener İP liderliğine dönüyor

225
Çocuk kaçıran adamı mahalle sakinleri linç etti

Çocuk kaçıran adamı mahalle sakinleri linç etti

266
Albayrak Pekin ziyareti sonrası kredi açıklaması yaptı

Albayrak Pekin ziyareti sonrası kredi açıklaması yaptı

212
ABD Senatosundan Türk yargısına müdahale

ABD Senatosundan Türk yargısına müdahale

139
ABD Dışişleri Bakanı Türkiye geriliminden habersiz

ABD Dışişleri Bakanı Türkiye geriliminden habersiz

32
Muharrem İnce sıradan kaba biriyse neden aday gösterildi

Muharrem İnce sıradan kaba biriyse neden aday gösterildi

59
Başkan Erdoğan, Mandela'nın torunu ile görüştü

Başkan Erdoğan, Mandela'nın torunu ile görüştü

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM