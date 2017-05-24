taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.718
USD
3,5772
EURO
4,0009
ALTIN
143,89
PETR
54,1300

Anadolu Isuzu: Piyasa koşulları düzeldi

Üretimi azaltarak mesai saatlerinde kısıtlamaya giden Anadolu Isuzu, piyasa koşullarının düzelmesiyle birlikte bu uygulamayı sonlandırıyor.

24.05.2017 - 08:56
  1. Haberler
  2. Otomobil

Anadolu İsuzu daha önce Haziran ayı sonuna kadar süreceğini açıkladığı çalışma süresi azaltma uygulamasına bu ay sonunda son vereceğini açıkladı.

Anadolu Isuzu: Piyasa koşulları düzeldi

ÜRETİMDE %5 DÜŞÜŞ BEKLENİYORDU

Şirketin dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre haftalık çalışma süresinin iki gün kısaltılarak üretimin azaltılması uygulamasına piyasa koşullarının kısmen düzelmesi nedeniyle son verilecek.

Ticari araç üreten Anadolu İsuzu 4 Nisan'da çalışma süresini yaklaşık üç ay süreyle kısalttığını, bu nedenle üretimin yüzde 5 düşmesinin ön görüldüğünü belirtmişti.

İlginizi Çekebilir
Skoda, SUV segmentine yeni bir oyuncu daha kazandırdı
Volkswagen Grubu markalarından olan Skoda, yepyeni bir kompakt SUV modeli olan Karoq'un tanıtımını gerçekleştirdi.
Türkiye'de sadece 3 kişi sahip olabilecek
Tam 500 bin Euro değerindeki Honda’nın efsanevi süper spor otomobili NSX, Türkiye yollarına çıktı..
Volkswagen işi sürücülere bırakmayacak
Volkswagen, sürücünün aracı kullanacak durumda olmadığını anladığında kontrolü eline alan asistan sistemi geliştirdi.
Otomobilleri otomattan alma hayali gerçek oldu
3 yıl önce proje haberleriyle gündeem gelen, otomobil otomatı projesi Singapur'da gerçeğe dönüştü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu Türkiye'nin tarihiyle ilgili konuşursa...

Kılıçdaroğlu Türkiye'nin tarihiyle ilgili konuşursa...

376
HDP'li Abdullah Zeydan'ın PKK çarkı

HDP'li Abdullah Zeydan'ın PKK çarkı

105
AK Parti'den Erdoğan'a 2 rapor

AK Parti'den Erdoğan'a 2 rapor

29
ABD'li senatörden istihbarat şeflerine YPG-Türkiye sorusu

ABD'li senatörden istihbarat şeflerine YPG-Türkiye sorusu

46
Melania, Trump'ın elini yine havada bıraktı

Melania, Trump'ın elini yine havada bıraktı

46
Ruslar açıkladı: Türkiye'ye turist akını bekleniyor

Ruslar açıkladı: Türkiye'ye turist akını bekleniyor

25
İngilizler yasta

İngilizler yasta

39
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM