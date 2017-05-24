Anadolu Isuzu: Piyasa koşulları düzeldi

Anadolu İsuzu daha önce Haziran ayı sonuna kadar süreceğini açıkladığı çalışma süresi azaltma uygulamasına bu ay sonunda son vereceğini açıkladı.

ÜRETİMDE %5 DÜŞÜŞ BEKLENİYORDU

Şirketin dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre haftalık çalışma süresinin iki gün kısaltılarak üretimin azaltılması uygulamasına piyasa koşullarının kısmen düzelmesi nedeniyle son verilecek.

Ticari araç üreten Anadolu İsuzu 4 Nisan'da çalışma süresini yaklaşık üç ay süreyle kısalttığını, bu nedenle üretimin yüzde 5 düşmesinin ön görüldüğünü belirtmişti.