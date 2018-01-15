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Anadolu kayak merkezleriyle ilgi topluyor

Uludağ, Erciyes, Palandöken, Kartalkaya ve Kartepe'nin de aralarında bulunduğu kayak merkezleri, yerli ve yabancı turistlerin dikkat çekiyor.

AA | 15.01.2018 - 11:35..
  1. Haberler
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Türkiye'nin dört bir tarafındaki kayak merkezleri, kesintisiz kayak imkanı sunan uzun pistleri, snowboard, kızak gibi çeşitli kış aktivitelerinin yapıldığı alanlarıyla her yıl milyonlarca yerli ve yabancı tatilcinin tercihi oluyor.

Anadolu kayak merkezleriyle ilgi topluyor

KAYAK MERKEZLERİ İLGİ GÖRÜYOR

Doğudan batıya, kuzeyden güneye ziyaretçilerine dört mevsim zengin turizm olanağı sunan Türkiye, kış döneminde de devlet ve özel sektör iş birliğiyle hizmet veren kayak merkezleriyle ilgi görüyor.

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BİRÇOK TESİS SÖMESTRE HAZIR

Kış aylarında beyaz örtüyle kaplanan doğası, sunduğu imkanlar, birçoğu dünyaya örnek modern yapılarıyla yıllardır yerli ve yabancı kayakseverlere hizmet sunan Uludağ, Erciyes, Palandöken, Kartalkaya ve Kartepe gibi merkezler başta olmak üzere tüm tesisler, bu sömestirde de tatilcilere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

KIŞ TURİZMİN PARLAYAN KENTİ PALANDÖKEN

Dünyada "kış turizminin parlayan kenti" olma yolunda ilerleyen, 8'i kolay, 9'u orta düzey, 3'ü ileri düzey, 4'ü de doğal olmak üzere 24 pistin bulunduğu Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, aynı anda yaklaşık 12 bin kişiye kayak yapma imkanı sunuyor.

Anadolu kayak merkezleriyle ilgi topluyor

ULUDAĞ GEÇEN YIL 800 BİN KİŞİYİ AĞIRLADI

Yarım asırdır kış turizminin önemli merkezlerinden olan, kent merkezine yaklaşık 40 dakika mesafedeki Uludağ'da, 300 ila bin 980 metre arasındaki uzunluklara sahip 20 kayak pistinde yılın dört ayı kayak yapılabiliyor. Tatilcilerin kayak dışında snowboard, bigfoot, buz pateni ve kar motosikleti aktivitelerinden de yararlandığı Uludağ, geçen kış 800 bin kişiyi konuk etti.

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