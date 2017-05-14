Anadolu kültürü Londra'da tanıtılıyor

Londra'nın kuzeyindeki Clissold Park'ta açılışı yapılan festivale ana muhalefetteki İşçi Partisinin Milletvekilli Meg Hillier, Hackney Belediye Meclis Başkanı Rosemary Sales ve Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin'in yanı sıra çok sayıda siyasetçi, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve davetli katıldı.

İSLAMOFOBİYLE "NAZİK" MÜCADELE

Festivalle ilgili açıklamalarda bulunan İşçi Partili Milletvekili Hillier, İslamofobinin kaygı verici şekilde arttığına dikkati çekerek, "Bu, siyasetin üzücü bir yönü. Buna hepimizin karşı çıkması lazım. Buradaki festival bunu çok nazik ama çok önemli bir şekilde yapıyor." diye konuştu.

Hillier, "(Festival) Bizi bölmek yerine, insan olarak ortak yönlerimizi ortaya koyuyor. Buraya gelen herkes bunun nasıl mutlu bir aile ve kültür etkinliği olduğunu görüyor. Hangi geçmişten gelindiği, hangi dilin konuşulduğu önemli değil, hepimiz bunun tadını çıkarabiliyoruz. Korkulacak hiçbir şey olmadığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

İnsanların birbirlerinin kültürlerini anladıkça İslamofobinin de azalacağını vurgulayan Hillier, festivali yılın önemli olaylarından biri gördüğünü söyledi.

Hillier, etkinliğin yapıldığı Kuzey Londra için de "küçük Türkiye" benzetmesini yaptı.

Kentte yaşayan Türklerin İngiliz kültürü ve eğitimine katkı sağladığını dile getiren Hillier, Anadolu Kültür Festivali'nin de bu katkının kutlandığı bir etkinlik olduğunu anlattı.

Hillier, ülkede gelecek ay yapılacak seçimlere de değinerek, Türklere oylarını verirken çocuklarının geleceğini düşünmeleri çağrısında bulundu.

TÜRKİYE TANITILIYOR

Başkonsolos Ergin de Türkiye'nin tanıtabileceği pek çok kültürel değere sahip olduğunu anlatarak, "Yabancılara bunları ne kadar çok gösterebilirsek, ülkemizin daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir, ne kadar güzel bir ülke olduğunu ve medeniyetlere nasıl ev sahipliği yaptığını çok daha iyi gösterebiliriz." dedi.

Bu tanıtım başarıya ulaştığı ölçüde Türkiye'nin uluslararası arenada hak ettiği yere yakalaşacağını dile getiren Ergin, şunları söyledi:

"İngiltere'deki bu etkinliği de bu çerçevede çok önemsiyorum. Ülkemizin ve kültürümüzün İngilizlere, Birleşik Krallık'ta yaşayanlara tanıtılması bakımından çok büyük önemi olduğunu düşünüyorum. Sadece devleti temsil edenlerin değil, her Türk'ün bu alanda bir görevi olduğunu, komşusuna, arkadaşlarına ülkemizi tanıtarak, taş üstüne taş koyarak ülkemizi ileriye götürebileceğimizi düşünüyorum."





"İSLAMOFOBİ, BREXİT'LE ARTTI"

Hackney Belediye Meclis Başkanı Rosemary Sales de meclislerindeki 3 üyenin Türk olduğunu ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelerek farklı kültürleri temsil ettiklerini ve ilçelerine büyük katkı sağladıklarını söyledi.

Müslümanları kötülemeye dönük kaygı verici bir trend olduğuna dikkati çeken Sales, "Bu teröre karşı savaş denilen hareketle başlamıştı ancak özellikle İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) kararıyla bunda bir artış yaşandı. Burada, Hackney'de buna karşı mücadele veriyoruz ve bu mücadelede bugünkü gibi etkinlikler çok önemli." görüşünü paylaştı.

Bu yıl içinde yaşanan ve çok etkilendiği bir olayı da aktaran Sales, ilçede kendisinin düzenlediği Yahudi Soykırımını Anma Günü'ne bir Müslüman okul ile bir Yahudi okulundan öğrencilerin geldiğini ve birlikte şarkı söylediklerini anlattı.

Çok sayıda çadırın kurulduğu festival alanında mehter takımı, Hacivat-Karagöz oyunları, yağlı güreş müsabakaları, geleneksel Türk yemekleri ve kıyafetleriyle Anadolu kültürü tanıtılıyor.

Süleymaniye Kültür Merkezi ile Anadolu Toplum Derneğince düzenlenen festival, 15 Mayıs'a kadar sürecek.

Türk Hava Yollarının ana sponsorluğunda gerçekleştirilen festivalin sponsorları arasında TRT de yer alıyor.