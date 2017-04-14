Anadolu Soruyor projesinden TRT özel yayınına destek

Anadolu Yayıncılar Birliği Başkanı Sinan Urhan, Anadolu medyasını güçlendirmek için desteğini sunan TRT'ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı özel yayın için aynı anda ortak yayın yaparak destek verdiklerini açıkladı.

Urhan'ın yaptığı açıklama şöyle: "Anadolu Yayıncılar Derneği, Anadolu Medyasının ortak hareket etmesiyle elde ettiği kazanımlar her geçen gün daha güçlü temeller üzerine oturuyor. Referandum sürecinde üstlendiğimiz sorumluluk ve sarfettiğimiz büyük çaba inşaallah meyvelerini verecektir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ANADOLU MEDYASINA VERDİĞİ DESTEK

Sayın Cumhurbaşkanımızla Beştepe'de yaptığımız görüşmede Anadolu Medyasına verdiği büyük önem bir kez daha görülmüştür. 16 Nisan'da elde edeceğimiz güzel sonuç hem ülkemizi hemde anadolu medyasının geleceğini daha güçlü konuma getirecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın Türksat fiyatlarının düşürülmesine ilişkin verdiği talimatların sahada ki etkileri görülmeye başlanmış, 16 Nisan sonrası sonuçların ortaya çıkacağına inancımız güçlenmiştir. Artık son 2 gün. Bu akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın TRT de yapacağı yayının geniş kitleye ulaşması için destek vermemiz önemli. Anadolu Medyasının gücü son mesajların halkımıza daha net ulaşmasını sağlayacaktır.

TRT'NİN 'ANADOLU SORUYOR' PROJESİ

Bildiğiniz gibi TRT'de Anadolu kanallarıyla ortak 'Anadolu Soruyor' projesini yürütüyoruz. Bu akşam saat 20.00 da TRT de yayınlanacak Cumhurbaşkanımızın programını Anadolu Yayıncılar Derneği olarak bizde yayınlayalım istiyoruz. Bu konuda tüm meslektaşlarımızdan destek bekliyor saygılar sunuyorum."