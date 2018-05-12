taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.852
USD
4,3141
EURO
5,1526
ALTIN
182,86
PETR
76,9900

Anadolu Üniversitesi yeni açık öğretim programını duyurdu

Anadolu Üniversitesi daha çok öğrenci kaydı sağlamak amacıyla Milli Eğitim Müşavirliği ve Yunus Emre Enstitüsü’nün katkılarıyla Londra’da yeni programını sundu.

DHA | 12.05.2018 - 12:03..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Eğitim Müşaviri Hasan Ünsal’ın da katıldığı ve Londra Yunus emre Enstitüsü’nde gerçekleştirilen toplantıda Anadolu Üniversitesi Temsilcisi Doçent Dr. Erol Şener açık öğretim sistemini açıklayan bir sunum yaptı.

YAŞAM BOYU ÖĞRENME FELSEFESİ

Erol Şener sunumunda misyonlarının yaşam boyu öğrenme felsefesini gerçekleştirmek amacıyla öğrenme teknolojilerinin sunduğu olanaklardan faydalanarak, yurtiçi ve yurtdışında belirli koşulları sağlayan herkese merkezi açık öğretim sistemiyle yükseköğretim hizmeti sunmak olduğunu söyledi.

Toplantıda Anadolu Üniversitesi bünyesinde yurtdışı için başlatılan Batı Avrupa Açıköğretim Programı'nın uzaktan öğretim veren yükseköğretim programlarına devam etmek isteyen ve yaşamlarını Avrupa’nın değişik ülkelerinde sürdüren lise ve dengi okul mezunu vatandaşların yükseköğrenim taleplerini karşılamak üzere düzenlenen bir yükseköğretim programı olduğu açıklandı.

Anadolu Üniversitesi yeni açık öğretim programını duyurdu

ARANAN ŞARTLAR

Söz konusu programda eğitim görebilmek için öğrencinin bulunduğu Avrupa ülkesinde en az altı ay oturma iznine sahip olmak, lise ve dengi okul mezunu veya son sınıfta olmak, giriş sınavını kazanman, öğrenim bedelini ödemek ve kayıt sırasında istenen belgelerini eksiksiz hazırlamak gerektiği belirtildi.

Sunumda Batı Avrupa Programı’nda öğrencilik hakkını elde etmek için giriş sınavında yeterli başarının şart olduğu belirtilerek giriş sınavının Anadolu Üniversitesi tarafından Köln, Berlin, Stuttgart, Hamburg, Frankfurt, Münih, Paris, Londra, Brüksel ve Viyana’da gerçekleştirileceği ifade edildi.

DİPLOMA AVRUPA'DA GEÇERLİ OLACAK

İki yıl süren ön lisans ve dört yıl süreli lisans programlarını uygulayan Açıköğretim sisteminde YÖK onaylı diploma verildiği ve bu diplomanın Avrupa’da geçerli olduğu belirtildi.

Şener, 1982’de kurulan açık öğretim sisteminin gün geçtikçe geliştiğini, 30 bin öğrenciden üç milyon öğrenciye, bir fakülteden üç fakülteye, yurtiçinde 81 ve yurtdışında dokuz büroya ulaşıldığını söyledi.

Toplantıda Açıköğretim sisteminde 840 bin çalışan, altı bin 700 engelli, 63 bin ev hanımı, beş bin 200 hükümlü ve 61 bin elli yaş üstü öğrencinin eğitim gördüğü de vurgulandı.

Anadolu Üniversitesi yeni açık öğretim programını duyurdu

 

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Okuma yazma kursunu tamamlayan kadınlar kep attı
Niğde'de okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan 10 kadın, cübbe giyerek kep atmanın sevincini yaşadı.
2030 yılına kadar 400 milyon çocuk okulsuz kalabilir
İngiltere eski Başbakanı Gordon Brown, "Dünya genelinde 260 milyon çocuk okula gidemiyor. 2030 yılında mevcut trendler devam ederse 11 yaşının üstündeki 400 milyon çocuk eğitimsiz kalacak" dedi.
Kuveytlilerden Suriyelilere 25 okul desteği
Kuveytli hayırseverler tarafından Şanlıurfa'da misafir edilen Suriyeli sığınmacılar için 25 okulun yaptırılacağı bildirildi.
Kızı yardım etti, okuma yazma öğrendi
Kırıkkale'de İl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan 60 kişi sertifikalarını aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'de adaylığı kesinleşen tek milletvekili

CHP'de adaylığı kesinleşen tek milletvekili

55
Temel Karamollaoğlu ile tartışan şehit eşinden açıklama

Temel Karamollaoğlu ile tartışan şehit eşinden açıklama

313
ANAR'a göre seçimler ikinci tura kalmayacak

ANAR'a göre seçimler ikinci tura kalmayacak

196
Tokat'ta bir anne 2,5 yıl sonra oğlunun acı haberini aldı

Tokat'ta bir anne 2,5 yıl sonra oğlunun acı haberini aldı

51
AB ve AP'de Türkiye aleyhine propagandası

AB ve AP'de Türkiye aleyhine propagandası

143
Şahin Alpay'ın ev hapsi kaldırıldı

Şahin Alpay'ın ev hapsi kaldırıldı

63
Beşiktaş'tan F.Bahçe yorumu: İlahi adalet

Beşiktaş'tan F.Bahçe yorumu: İlahi adalet

119
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM