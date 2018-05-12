Anadolu Üniversitesi yeni açık öğretim programını duyurdu

Eğitim Müşaviri Hasan Ünsal’ın da katıldığı ve Londra Yunus emre Enstitüsü’nde gerçekleştirilen toplantıda Anadolu Üniversitesi Temsilcisi Doçent Dr. Erol Şener açık öğretim sistemini açıklayan bir sunum yaptı.

YAŞAM BOYU ÖĞRENME FELSEFESİ

Erol Şener sunumunda misyonlarının yaşam boyu öğrenme felsefesini gerçekleştirmek amacıyla öğrenme teknolojilerinin sunduğu olanaklardan faydalanarak, yurtiçi ve yurtdışında belirli koşulları sağlayan herkese merkezi açık öğretim sistemiyle yükseköğretim hizmeti sunmak olduğunu söyledi.

Toplantıda Anadolu Üniversitesi bünyesinde yurtdışı için başlatılan Batı Avrupa Açıköğretim Programı'nın uzaktan öğretim veren yükseköğretim programlarına devam etmek isteyen ve yaşamlarını Avrupa’nın değişik ülkelerinde sürdüren lise ve dengi okul mezunu vatandaşların yükseköğrenim taleplerini karşılamak üzere düzenlenen bir yükseköğretim programı olduğu açıklandı.

ARANAN ŞARTLAR

Söz konusu programda eğitim görebilmek için öğrencinin bulunduğu Avrupa ülkesinde en az altı ay oturma iznine sahip olmak, lise ve dengi okul mezunu veya son sınıfta olmak, giriş sınavını kazanman, öğrenim bedelini ödemek ve kayıt sırasında istenen belgelerini eksiksiz hazırlamak gerektiği belirtildi.



Sunumda Batı Avrupa Programı’nda öğrencilik hakkını elde etmek için giriş sınavında yeterli başarının şart olduğu belirtilerek giriş sınavının Anadolu Üniversitesi tarafından Köln, Berlin, Stuttgart, Hamburg, Frankfurt, Münih, Paris, Londra, Brüksel ve Viyana’da gerçekleştirileceği ifade edildi.

DİPLOMA AVRUPA'DA GEÇERLİ OLACAK





İki yıl süren ön lisans ve dört yıl süreli lisans programlarını uygulayan Açıköğretim sisteminde YÖK onaylı diploma verildiği ve bu diplomanın Avrupa’da geçerli olduğu belirtildi.



Şener, 1982’de kurulan açık öğretim sisteminin gün geçtikçe geliştiğini, 30 bin öğrenciden üç milyon öğrenciye, bir fakülteden üç fakülteye, yurtiçinde 81 ve yurtdışında dokuz büroya ulaşıldığını söyledi.



Toplantıda Açıköğretim sisteminde 840 bin çalışan, altı bin 700 engelli, 63 bin ev hanımı, beş bin 200 hükümlü ve 61 bin elli yaş üstü öğrencinin eğitim gördüğü de vurgulandı.