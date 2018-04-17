Anadolu Yakası'nda konut fiyatları düştü

Anadolu Yakası'nda yaklaşık 2 senedir devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları fiyatlara da yansıdı.

BAĞDAT CADDESİ'NDE 5 BİN BİNA YENİLENİYOR

Özellikle Bağdat Caddesi etrafında devam eden çalışmalarda beş bin bina yenileniyor. Hatta bölgede arz fazlasının bazı projelerin yarım kalmasına bile neden oldu.

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Melih Tavukçuoğlu konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve çalışmaların konut fiyatlarına etki ettiğini belirtti.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN OLDUĞU YERDE FİYATLAR DÜŞTÜ

Caddebostan, Suadiye, Erenköy, Kadıköy, Fikirtepe, Göztepe'de konut fiyatlarının düştüğünü dile getiren Tavukçuoğlu, Fikirtepe'de bir dairenin metrekare fiyatının 9-10 bin liralardan 6-7 bin liralara gerilediğini, Bağdat Caddesi'nde ise metrekare fiyatının 12-15 binlerden 8-10 bine düştüğünü açıkladı.

KADIKÖY'DE GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ 35 YIL

TSKB Gayrimenkul Değerleme tarafından hazırlanan rapora göre, konut geri dönüş süresi ilçeden ilçeye değişiklik gösteriyor. Buna göre; Kadıköy'de geri dönüş süresi 35 yıl, Fikirtepe 32,6 yıl, Ataköy, Zeytinburnu, İstinye ve Tarabya aksında ise geri dönüş süresi 30,5 yıl olarak belirlendi.

Uzmanlar bu dönem yatırımcıların konut alması için doğru bir döneme girdiklerini belirtiyor.