Anadolu Yakası'nda konut projeleri arttı

GYODER; 2018 nisan ayına ait Yeni Konut Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Bu araştırmaya göre Anadolu Yakası Avrupa Yakası'nı geçti.

ANADOLU YAKASI'NDAKİ PROJELER ARTTI

İstanbul Anadolu Yakası’ndaki projeler nisan ayında Avrupa Yakası’na kıyasla 10.90 puan fazla artış gösterdi.

Nisan ayında bir önceki aya göre, 1+1 konut tipinde yüzde 0.56 oranında; 2+1 konut tipinde yüzde 0.38 oranında artmış, 3+1 konut tipinde yüzde 0.27 oranında azalmış ve 4+1 konut tipinde yüzde 0.01 oranında artmış göstermiş.

YABANCILAR EN ÇOK 2+1'İ TERCİH ETTİ

Nisan ayında bir önceki aya göre, 51-75 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0.69 oranında artmış; 76-100 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0.34 oranında artmış; 101-125 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0.32 oranında artmış; 126-150 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0.38 oranında azalmış; 151 metrekare ve daha büyük alana sahip konutlarda yüzde 0.01 oranında arttı.

2018 yılının son 6 ayına bakıldığında ise konut satışlarının yüzde 8’lik kısmı yabancılara yapıldığı görüldü. Yabancılar ise özellikle 2+1 evleri tercih etti.