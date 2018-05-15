Anadolu Yakası'nın en avantajlı ilçeleri belirlendi

İstanbul'da hem ucuz, hem de güzel bir ev sahibi olmak herkesin hayali... Yapılan bir araştırmayla bu hayalin nasıl gerçek olacağı ortaya çıkıyor.

EV FİYATLARI PENDİK, KARTAL VE TUZLA'DA UYGUN

Yapılan araştırmayla İstanbul'da en ucuz evlerin genelde Anadolu Yakası'nda olduğu belirlendi. Buna göre Pendik, Kartal ve Tuzla listede ilk sıralarda yer alıyor.

KARTAL'DA DAİRELERİN FİYATI 401 BİN LİRA

Kartal'da 2+1 dairelerin fiyatları 401 bin lira iken alınan bu evin geri dönüş süresi 23 yıl olarak belirlendi. 4+1 daireler 650 bin liralık bir evin geri dönüş süresi ise 24 yıl. Kartal'da 1+1‘lerin kirası 1.249 lira civarında iken 2+1‘ler 1.415, 3+1‘ler 1.563 lira, 4+1‘ler 2 bin 561 lira olarak açıklandı.

PENDİK'TE 1+1'LERİN KİRASI 934 LİRA

Pendik'te ortalama bir evin fiyatı 322 bin lira, Tuzla‘da 375 bin lira olarak belirlendi. Pendik'te 1+1‘lerin kirası 934 lira, 2+1‘ler 1.109 lira, 3+1‘ler 1.317 lira, 4+1‘ler 1.634 lira oldu.

TUZLA'DA ORTALAMA KONUT FİYATI 375 BİN LİRA

Tuzla'da ortalama konut fiyatı 375 bin lira olarak belirlendi. Tuzla‘da 1+1‘lerin fiyatı 225 bin, 2+1‘ler 291 bin lira, 3+1‘ler 424 bin lira olarak belirlendi.

Tuzla'da ortalama kira ise 1.216 lira. 2+1‘ler 1.071 lira, 3+1‘ler 1.435 lira olarak açıklandı.