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Anadolu yakasının trafiğine yeni çözüm

İstanbul’un Anadolu yakasında, sahil yolunu E-5 ve TEM otoyoluna entegre edecek ulaşım projesi için çalışmalara başladı.

01.02.2017 - 16:35
  1. Haberler
  2. Projeler

Anadolu Yakası'nda, sahil yolunu E-5 ve TEM Otoyoluna entegre edecek önemli bir ulaşım projesini hayata geçiriliyor.

Anadolu yakasının trafiğine yeni çözüm

Proje ile Bostancı Kayışdağı arasında yeni bir yol inşa edilecek, D-100 (E-5) Karayolu kuzey güney yan yolları yapılacak, D-100 Karayolu altına yapılacak alt geçitle yan yollar birbirine bağlanacak. İstanbul Anadolu Yakasında ulaşımı rahatlatacak önemli bir ulaşım projesi hayata geçiyor.

TRAFİK RAHATLAYACAK

Sahil yolu, E-5 ve TEM Otoyolu'nu birbirine entegre edecek proje sayesinde E-5 Karayolu Kozyatağı - Küçükyalı trafiği önemli ölçüde rahatlayacak. Çalışmalar kapsamında öncelikle Bostancı Kayışdağı arasında hızlı ve doğrudan ulaşım sağlayacak yeni bir güzergahta yol yapılacak. Maltepe Çamaşırcı Deresi boyunca yapılacak yeni yol 2 gidiş 2 geliş toplam 4 şerit olmak üzere 2 bin 800 metre uzunluğunda olacak.

Anadolu yakasının trafiğine yeni çözüm

ISLAH ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Yol çalışmalarına ek olarak Çamaşırcı Deresi'nin de ıslahı yapılıyor. Proje kapsamında Bostancı ve Küçükyalı arasında E-5'e paralel yan yollar da yapılacak. Kuzey yan yolu 3 bin 950 metre güney yan yolu 2 bin metre uzunluğunda olacak.

Anadolu yakasının trafiğine yeni çözüm

Yan yollar E-5 altına yapılacak yeni alt geçit sayesinde birbirlerine bağlanabilecekler. Bu sayede E-5 Karayolu'ndaki trafik önemli ölçüde rahatlamış olacak.

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