Anadolu'da 20 yeni böcek türü bulundu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Alaşehir Meslek Yüksekokulu Bitki Koruma Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Anlaş, yaklaşık 15 yıldır böceklerin çevreye ve tarımsal üretime etkilerini araştırdığını, Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinden topladıkları binlerce böcek örneğini Alaşehir'de kurdukları ve uluslararası kuruluşlarca da tescil edilen müzede sergilediklerini söyledi.

''BAZI TÜRLERİN TIBBİ, TARIMSAL VE EKOLOJİK ÖNEMİ VAR''

Anlaş, topladıkları böceklerin Türkiye'nin sahip olduğu biyo-çeşitliliğin bilinmesi adına önemli bir role sahip olduğuna dikkat çekti. Sözlerine şunları ekledi; "Sahip olunan biyo-çeşitliliğin bilinmesinin insanlığa büyük yararları var. Bu türlerden azami derecede yararlanmak ve bu türleri korumak amacıyla öncelikle bizim ülkemizde hangi türlerin var olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu amaçla bulduğumuz yeni türlerle ilgili sistematik, ekolojik, tarımsal ve tıbbi araştırmalarımız devam ediyor.

''TIBBI ÖNEMLERİNİN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ''

Ayrıca Anlaş; ''Gelecekte bu türlerden bazılarının tarım zararlılarına karşı kullanılabileceğini, çevre kirliliğine karşı biyoindikatör olarak kullanılabileceklerini ve aynı zamanda bazı türlerin tıbbi önemlerinin olduğunu düşünüyoruz." dedi.





BÖCEKLERE YÖRENİN İSMİ VERİLDİ

Anlaş, ilk kez buldukları böcek türlerine toplandıkları yörenin ismini verdiklerine işaret ederek, "Örneğin Denizli'nin Honaz Dağı'nda 3 yeni tür keşfettik. Bunlara, Sunius honazensis, Eurysunius honazicus ve Geostiba honazicus adını verdik. Bunun dışında Denizli-Çökelez Dağı, Afyon-Sandıklı Dağları, Kütahya-Akdağlar, Manisa-Bozdağlar, Aksaray-Melendiz ve Hasan Dağı, Ankara-Elmadağ, Konya-Meke Gölü, Konya, Karaman ve Niğde'deki Toros dağlarından ve daha pek çok yerden çok sayıda yeni tür bulduk ve hepsine o bölgenin adını verdik." diye konuştu.