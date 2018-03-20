Anadolu'nun en büyük kitap fuarı Konya'da

Konya Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen ve Eğitimevi tarafından organize edilen ‘Konya kitap okuyacak’ sloganı ile 5 bin metrekare alana kurulan kitap fuarı 1 Nisan Pazar gününe kadar Kitapseverleri ağırlayacak.

Büyükşehir Belediyesi, UNESCO 2020 Dünya Kitap Kenti adayı olarak ülkemizi temsil edecek Konya’nın dünya ülkeleri karşısında en güçlü aday olduğunu belirtirken Mevlana Kültür Merkezi’ndeki kitap günlerimize tüm ilimizi hatta civar illerindeki kitap dostlarını beklediklerini söyledi.

223 Yayınevi 151 yazar ve 351 etkinliğin yapılacağı fuarın ilk gününde 7 bin öğrenci ziyaret ederken öğrencilerin daha önceden dağıtılan kumbaralarını getirip biriktirdikleri harçlıklar ile kitap almaları büyük dikkat çekti.

Anadolu’nun En Büyük Kitap Fuarı olan Konya Kitap Günlerinin açılış kurdelasını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy ve Eğitimevi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ortadeveci birlikte kestiler.

Ünlü yazarlardan Ahmet Ümit, Rasim Özdenören, Yavuz Bahadıroğlu, Asım Gültek, Kamil Çakır ve Ayşe Hale gibi renkli isimler Kitap fuarında onur konuğu ve imza töreni düzenlediler.

Türkiye’nin en ünlü yazar ve şairlerin Konya Kitap Günleri’nde görme fırsatı bulacak kitap severler okudukları kitapları da yazarlarına imzalatma şansı yakalayacak.

Açılış gününde ise polisiye yazar ve şair Ahmet Ümit için binlerce hayranı kitaplarını imzalatmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Ahmet Ümit yaptığı konuşmada Konya Kitap Fuarı'nda olmaktan mutluluk duyduğunu bu festivallerin yurt çapında yaygın olması gerektiğini söyledi.

"KÖTÜLÜKLER KİTAP OKUYARAK ÖNLENİR"

Ahmet Ümit, "Kadına şiddet başta olmak üzere çocuklarımıza yapılan cinsel istismar ve tüm kötülükler ancak kitap okumakla ve kültür faaliyetlerinin artması ile son bulacağına inanıyorum.

Tüm cehaletlerin başında kitap mahrumiyeti bulunuyor. Artık kitapları bol bol okumalı ve kitap fuarlarının yaygınlaştırılması çok önem arz etmektedir" diye konuştu.

Fuarda 250 bin öğrenci ve toplamda 5 yüz bin ziyaretçi hedeflenmekte.