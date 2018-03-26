Anadolu'nun her köşesine kütüphane hizmeti

1 Yazıcıoğlu hayrına lokma dağıtan araca ceza kesildi Manisa'nın Ak Partili milletvekili Selçuk Özdağ, Muhsin Yazıcıoğlu hayrına lokma dağıtmak istedi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri ise lokma arabasına ceza kesti.

2 2018'in 'kitap kurtları' belirlendi Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'okumanın yaşı yok' dedirten 7 ile 64 yaş arasındaki 8 'kitap kurdu' ve farklı hikayeleriyle yaşamları belgesele konu edilen 4 'sıra dışı okur'u belirledi.

3 Yerli sürücüsüz araç geliyor Türk mühendisler, otonom araç çalışmalarını hızlandırdı. İlk prototip 2021'de test edilecek.

4 Miguel Layun'un yanlışlıkla attığı gol - İZLE Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında karşılaşan Meksika-İzlanda mücadelesinde, Meksikalı Layun'un açtığı orta filelerle buluştu.

5 Eliz Sakuçoğlu: Tek gecelik ilişki yaşayabilirim Ünlü stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu, "Aldatılmayı her türlü kabul ederim. Tek gecelik ilişki yaşayabilirim" dedi.

6 Aşıklık geleneğini yaşatma mücadelesi veriyorlar Doğu Anadolu'daki Ardahan, Kars ve Erzurum'da önemli bir yere sahip olan ancak her geçen gün ilginin azaldığı aşıklık geleneği, yaşatılmaya çalışılıyor.