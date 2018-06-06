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Anadolu'nun Sanatları Sergisi açıldı

Hat, tezhip, ebru, çini, ka'tı, sedef kakma, minyatür gibi sanat dallarından örneklerin yer aldığı sergi, İstanbul'da sanatseverlerle buluştu.

AA | 06.06.2018 - 09:05..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Beyoğlu Ramazan Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen sergi, Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi Salonu'nda açıldı. Sergide, birçok sanatçının katkısıyla hazırlanan hat, tezhip, ebru, çini, ka'tı, sedef kakma, minyatür gibi sanat dallarından eserlere yer verildi.

Sanatseverler, sergiyi 30 Temmuz'a kadar ziyaret edebilecekler.

Anadolu'nun Sanatları Sergisi açıldı

"SANATIMIZDA ŞAŞIRTACAK YENİLİKLER VAR"

Açılışta konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Bugün sanatımızda bizi şaşırtacak yenilikler ve güzellikler var. Demek ki Türkiye'de güzel sanatlar kendi alanını genişletiyor. Bununla beraber geleneksel malzemenin yanına modern malzeme de eklendi. Güzel sanatlar, endüstriye ve mimariye ilham verecek şekilde kendisini geliştiriyorsa devam eder. Artık her şeyi makineler yapıyor. İnsan ne yapacak? İnsan tasarım yapacak" dedi.

Anadolu'nun Sanatları Sergisi açıldı


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