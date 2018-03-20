Anadolu'nun tek göz bebeği 800 yıldır ayakta

Selçukluların Sivrihisar'da bıraktığı en büyük izlerden biri olan Ulu Camii, Anadolu'nun en büyük ahşap direkli camisi olma özelliği taşıyor.

Yapımına 1231 yılında başlanan cami dönemine bakıldığında, mimari açıdan kusursuzluğunu gözler önüne seriyor. 67 direk üzerine yapılmış caminin yaklaşık 800 yıllık geçmişi var.





Caminin yapılış süreciyle ilgili bilgi veren ve UNESCO geçici miras listesine alındığını dile getiren Sivrihisar Belediyesi rehberi Koray Faydacı, "1231 de yapımına başlanmış, 1274 de Mevlana'nın yakın arkadaşı Emirettin Mikail bitirmiştir. 1440 da Nasrettin Hoca’nın torunu bir tadilat yapmıştır.

800 yıllık bir camidir. Türkiye'deki camiler içinde en büyük ahşap direkli cami olma özelliğine sahip ve 2016 yılında UNESCO geçici miras listesine alındı" ifadelerini kullandı.