Anahtarı içerde unutan baba, oğlunu çatıdan sarkıttı

Mersin Devlet Opera ve Balesi, Türkiye'de epik tiyatronun öncüsü olarak kabul edilen Haldun Taner'e ait Keşanlı Ali Destanı müzikalini yeniden sahneye taşıdı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, toplam 11 bin dersliğe ihtiyacı olduklarını söyledi.

Bakan Yılmaz: 11 bin dersliğe ihtiyacımız var

İngiliz çizgi film uzmanı Steve Cutts'un bu filminde, kendi yaşamını sürdürmek isteyen adamın, diğer hayatları yok ettiğini görüyoruz.

Geçen sezon Trabzonspor, Bursaspor'a yenilmiş ve Rizespor küme düşmüştü. Tartışılan maç hakkında konuşan Muharrem Usta, "Rizespor'u kümede tutmak için oyuncularıma teşvik primi verdim" dedi.

Cep telefonları hayatımızın vazgeçilmezi halinde. Çeşitli özellikleriyle bizleri cezbeden bu küçük ve akıllı teknoloji aslında bizi kansere kadar sürükleyebilme etkisine sahip.

En az ve en fazla radyasyon yayan telefonlar

1 45 saniyede Türkiye'nin nükleer enerji yolculuğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan, Türkiye'nin 1956 yılında Güney Kore ile başladığı, ancak geri kaldığı nükleer enerji yolculuğunu 45 saniyede anlatan video..

2 Münster saldırganı aşırı sağcı Alman çıktı Minibüsü kalabalığın üzerine sürerek 3 kişinin ölümüne neden olan saldırganın Alman vatandaşı olduğu ve aşırı sağcı gruplarla ilişkisi olduğu belirtildi.

3 Tartıştığı genç kadını defalarca bıçakladı Gaziantep'in Araban ilçesinde sürücü kursunda çalışan bir kadın, tartıştığı kişi tarafından 7 kez bıçaklanarak öldürüldü.

4 Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ABD'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Bush ailesi ile buluştu.

5 Ülkesinde ameliyat olamayan İngiliz Türkiye'ye geldi Birleşik Krallık'ta aksak ve tıkanık olan sağlık hizmeti, İngilizleri çareyi yurt dışında aramaya itiyor. Ülkesinde randevu bile alamayan İngilizler Türkiye'yi tercih ediyor.

6 Doğu Guta'da rejim yine kimyasal silahla saldırdı: 40 ölü Suriye ordusunun düzenlediği bimyasal gazlı saldırı'da en az 40 kişi hayatını kaybetti.