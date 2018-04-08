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Anahtarı içerde unutan baba, oğlunu çatıdan sarkıttı

Kahramanmaraş'ta bir binanın 2. katındaki dairenin içerisinde unutulan anahtarı almak isteyen bir kişi, küçük çocuğu iple damdan aşağıya sarkıtarak eve girmesini sağladı.

İHA | 08.04.2018 - 09:18..
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  2. İç Haber

Kahramanmaraş'ta bir binanın en üst katında bulunan dairenin sahipleri evden ayrılırken, evin anahtarını içeride unuttu.

ÇOCUĞU ÇATIDAN SARKITTI

Çilingir çağırmak istemeyen ev sahibi, çözümü ailenin yaşı küçük üyesini iple damdan sarkıtmakta buldu. Evin sahibi damdan küçük çocuğu iple aşağı sarkıtırken, dışarıda olayı görüntüleyen bir şahısta "Sağlam bağladın değil mi?" diyerek yaptıkları çılgınlığın güvenliğinden emin olmak istedi.

Çilingir çağırmak yerine çocuğu iple damdan sarkıttı VİDEO

Yürekleri ağızlara getiren olayda, küçük çocuk pencereden içeriye girerek evin kapısını açtı.

Anahtarı içerde unutan baba, oğlunu çatıdan sarkıttı


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