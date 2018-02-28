taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.911
USD
3,8022
EURO
4,6465
ALTIN
161,39
PETR
66,4500

Anal çatlak belirtileri: Ağrı ve parlak kırmızı kan

Genellikle baharatlı ve hayvansal gıdaların fazla tüketilmesi ile ortaya çıkan anal çatlaklar, önlem alınmadığı taktirde kansere yol açabiliyor. Uzmanlar, günlük tedavinin önemine dikkat çekiyor.

İHA | 28.02.2018 - 14:07..
  1. Haberler
  2. Sağlık

Makatta dışkılama ile çok şiddetlenen sonrasında da spazm şeklinde devam edebilen bir ağrı çeşidi olan anal çatlak, kabızlık veya ishal ile ortaya çıkabiliyor. Ağrı ile birlikte dışkı sırasında gelen birkaç damla parlak kırmızı kan ise hastalığın boyutunu yükseltebiliyor.

ŞİDDETLİ AĞRI

Anal çatlakta fiziki muayenenin çok hassas yapılması gerekiyor. Öyle ki; şiddetli bir ağrı neden olabiliyor. Bu nedenle iyi bir ışık altında çok fazla anal kanala dokunmadan çatlak ve cilt katlantısı görülerek tanı konuluyor. Ayrıca parmak ucu ile yanlara hafif dokunulduğunda sfinkter kaslarının spazmda olduğu görülebiliyor.

MEKANİK TRAVMALARA DİKKAT

Birden fazla anal çatlak varlığında veya olması gereken yerin dışında çatlak varlığında, ayırıcı tanı, altta yatan bağırsağın inflamatuar hastalıkları, tüberküloz, sifiliz, AİDS, anal abse ve anal kanser varlığı ortaya çıkabiliyor. Anal çatlak oluşumuna neden olabilecek mekanik travmaları da gözardı etmemek gerekiyor. Hastalığın nüksetmemesi açısından anal çatlağın kökeninde yatan etkenleri tespit etmek ve ortadan kaldırmak önem arz ediyor.

GÜNLÜK YAPILAN TEDAVİ ÖNEMLİ

Akut anal çatlak hastalarının yüzde 70 kadarı sadece destek tedavisi ile iyileşebiliyor. Buna göre daha çok posalı (lifli) yiyecekler ve gün içerisinde bol su tüketmeli.  Baharatlı yiyeceklerden ve hayvansal gıdalardan ise uzak durulmalı. Büyük tuvalet gelince bekletmemeli, günlük mümkünse sabah tuvalet ihtiyacı giderilmeli. İshal ve kabız olmamak için gayret göstermeli. Büyük abdest esnasında çok fazla ıkınmadan yapılmalı. Çok uzun süreler tuvalette geçirilmemeli. Beslenme ve temizlenme esnasında hijyen kurallarına maksimum uyulmalı.

SICAK SU İLE TEDAVİ

Uzmanlara göre gün içerisinde 3 veya 4 kez 15-20 dakika kadar sıcak suya oturma işlemi hastalığın tedavisi açısından oldukça önemli. Bu sıcak suya oturma sayısını ve zamanını ilk zamanlarda daha sık yapılması da yine uzman görüşlerinde yer alıyor. Bir başka önerilen tavsiye de rahat kıyafetler giyinilmesi. Basit ağrı kesici kremler ise günde 3-4 kez kullanılabilir.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Box tekniğiyle eriyen çene kemiği düzeltiliyor
Dr. Nihat Tanfer, Türkiye dahil olmak üzere dünya üzerinde sadece 5 ülkede uygulanan box tekniği ile yapılan çene düzeltme operasyonu hakkında merak edilen tüm soruları cevapladı.
Evde sağlık ve bakım için doktor kapınızda
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sağlık hizmetini ihtiyaç sahiplerinin ayağına kadar getiriyor.
Vitamin ve mineral kaynakları
Kemik erimesi için kalsiyum, hamileler için folik asit takviyesi önem taşıyor. Süt, balık ve yeşil yapraklıları tüketmenin yanı sıra vitamin de almaya çalışın.
Kalp krizi esnasında alınması gereken önlemler
Uzm. Dr. Cegerğun Polat, kalp krizi belirtileri yaşandığı sırada alınması gereken 8 önlem hakkında bilgi verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cezayir'de gündem Recep Tayyip Erdoğan

Cezayir'de gündem Recep Tayyip Erdoğan

55
TSK Orta Doğu'nun en güçlüsü

TSK Orta Doğu'nun en güçlüsü

136
Tuzla'daki anaokulunda öğrencileri aşağılayan görüntüler

Tuzla'daki anaokulunda öğrencileri aşağılayan görüntüler

137
Cumhur İttifakı'nda ortak oylar nasıl hesaplanacak

Cumhur İttifakı'nda ortak oylar nasıl hesaplanacak

110
Murat Bardakçı: G.Saray Müzesi'ndeki mektup şaibeli

Murat Bardakçı: G.Saray Müzesi'ndeki mektup şaibeli

58
Rusya'da başkanlık seçimi öncesi halk için +18 kampanya

Rusya'da başkanlık seçimi öncesi halk için +18 kampanya

58
Anne ve bebeğinin ölümden döndüğü anlar

Anne ve bebeğinin ölümden döndüğü anlar

196
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM