Anal çatlak belirtileri: Ağrı ve parlak kırmızı kan

Makatta dışkılama ile çok şiddetlenen sonrasında da spazm şeklinde devam edebilen bir ağrı çeşidi olan anal çatlak, kabızlık veya ishal ile ortaya çıkabiliyor. Ağrı ile birlikte dışkı sırasında gelen birkaç damla parlak kırmızı kan ise hastalığın boyutunu yükseltebiliyor.

ŞİDDETLİ AĞRI

Anal çatlakta fiziki muayenenin çok hassas yapılması gerekiyor. Öyle ki; şiddetli bir ağrı neden olabiliyor. Bu nedenle iyi bir ışık altında çok fazla anal kanala dokunmadan çatlak ve cilt katlantısı görülerek tanı konuluyor. Ayrıca parmak ucu ile yanlara hafif dokunulduğunda sfinkter kaslarının spazmda olduğu görülebiliyor.

MEKANİK TRAVMALARA DİKKAT

Birden fazla anal çatlak varlığında veya olması gereken yerin dışında çatlak varlığında, ayırıcı tanı, altta yatan bağırsağın inflamatuar hastalıkları, tüberküloz, sifiliz, AİDS, anal abse ve anal kanser varlığı ortaya çıkabiliyor. Anal çatlak oluşumuna neden olabilecek mekanik travmaları da gözardı etmemek gerekiyor. Hastalığın nüksetmemesi açısından anal çatlağın kökeninde yatan etkenleri tespit etmek ve ortadan kaldırmak önem arz ediyor.

GÜNLÜK YAPILAN TEDAVİ ÖNEMLİ

Akut anal çatlak hastalarının yüzde 70 kadarı sadece destek tedavisi ile iyileşebiliyor. Buna göre daha çok posalı (lifli) yiyecekler ve gün içerisinde bol su tüketmeli. Baharatlı yiyeceklerden ve hayvansal gıdalardan ise uzak durulmalı. Büyük tuvalet gelince bekletmemeli, günlük mümkünse sabah tuvalet ihtiyacı giderilmeli. İshal ve kabız olmamak için gayret göstermeli. Büyük abdest esnasında çok fazla ıkınmadan yapılmalı. Çok uzun süreler tuvalette geçirilmemeli. Beslenme ve temizlenme esnasında hijyen kurallarına maksimum uyulmalı.

SICAK SU İLE TEDAVİ

Uzmanlara göre gün içerisinde 3 veya 4 kez 15-20 dakika kadar sıcak suya oturma işlemi hastalığın tedavisi açısından oldukça önemli. Bu sıcak suya oturma sayısını ve zamanını ilk zamanlarda daha sık yapılması da yine uzman görüşlerinde yer alıyor. Bir başka önerilen tavsiye de rahat kıyafetler giyinilmesi. Basit ağrı kesici kremler ise günde 3-4 kez kullanılabilir.