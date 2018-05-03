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ANALİZ: Bir siyasi deha olarak Kemal Kılıçdaroğlu

Meral Akşener, ellerini ovuşturup bekliyordu ki düşük profilli aday yüzünden CHP seçmeni İyi Parti'ye kaysın. Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce hamlesi Akşener'in planını bozdu.

Analiz | 03.05.2018 - 16:41..
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ANALİZ: Bir siyasi deha olarak Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı, yarın saat 10.00'da açıklanacaktı ancak bugünden adayın ismi sızdı: Muharrem İnce.

MERAL AKŞENER ABDULLAH GÜL'LÜ ÇATIYI YIKMIŞTI

CHP, önce Abdullah Gül'ün çatı aday olması için Saadet'le el sıkıştı. Ancak İyi Parti lideri Meral Akşener'i ikna edemediler ve Akşener, Abdullah Gül'ün çatı adaylığı projesini yerle bir etti.

KILIÇDAROĞLU AKŞENER'DEN RÖVANŞI ALDI

Meral Akşener aday olacağını birçok kez duyurdu, kendisine gelen Abdullah Gül teklifini geri çevirdi. Diğer taraftan CHP'nin adayı olarak adı geçen İlhan Kesici ve Abdüllatif Şener gibi düşük profilli adayların varlığı bile, Akşener'in CHP oyları için iştahının kabarmasına neden oldu. Kısaca Akşener, CHP'nin düşük profilli aday boşluğundan yararlanıp CHP seçmeninin oyunu almayı planlıyordu.

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce hamlesiyle Abdullah Gül'lü çatıyı çökerten Akşener'den rövanşı almış oldu. Muharrem İnce, CHP'nin Atatürkçü tabanında fazlasıyla karşılığı bulunan bir isim olduğu için kolay kolay CHP oyları Meral Akşener'e gitmeyecek.

KILIÇDAROĞLU'NDAN BİR GOL DE MUHARREM İNCE'YE

Muharrem İnce, bugün tebrikleri kabul etti etmesine ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun planı tutarsa İnce'yi bir başka tehlike bekliyor.

Daha önceki kurultaylarda, Kılıçdaroğlu'na karşı liderlik yarışına giren ve kaybeden İnce, Erdoğan'a karşı da kaybederse, Kılıçdaroğlu'nun İnce'yi CHP'lilerin önüne "onun yüzünden kaybettik" diye atması an meselesi.

Muharrem İnce'nin tek şansı, seçimi kazanmak. Aksi halde bundan sonraki kurultaylarda Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan etmesi daha da zorlaşacak. Yani Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin 'kaybetmesinden' faydalanmak için hamle yaptı.

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