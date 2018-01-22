Anamur’da muz ve çilek seralarını dolu vurdu

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Tek tip kıyafetler Silivri'ye geldi

696 sayılı KHK kapsamında, "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" nedeniyle hükümlü ve tutuklu bulunanların giyecekleri badem kurusu ve gri renkli tulumlar, cezaevlerine gönderildi.