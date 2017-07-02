Anamur'da yangın söndürme çalışmaları devam ediyor

İlçeye bağlı Maşat Bölgesi'nde başlayan ve rüzgarın da etkisi ile Yukarı Kükür Mahallesi'ne sıçrayan yangına, ekipler zorlu çalışma şartları altında müdahale ediliyor.





VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Yaklaşık 100 hektarlık alanı etkileyen yangının yaklaştığı Aşağı Kükür ile Yukarı Kükür mahallelerindeki evler boşaltıldı, vatandaşlar güvenli bölgelere tahliye edildi. 3 kişinin dumandan etkilendiği yangının söndürülmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.





Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Anamur İlçesi Yukarı Kükür Bakara Dereler Mevkii'nde devam eden yangının, 2 nokta dışında kısmen kontrol altına alındığını söyledi.





KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

5 helikopter, 46 arozöz, 20 su tankı, 4 dozer, 5 greyder, 3 ekskavatör, 15 ilk müdahale ekibi, 200 yangın söndürme personeli, 100 köylü ve 25 teknik ekiple çalışmaların sürdüğünü kaydeden Yılmaz, "Yangına kısa sürede müdahale ettik. Ancak, 50-60 kilometre hızla esen rüzgar, yangının sarp ve kayalık bir bölgede olması nedeni ile bu müdahale güçlükle gerçekleştirildi. Şu anda yangını kısmen kontrol altına aldık. Halen devam eden iki noktamız var, onu da gün içerisinde kontrol altına alırız." dedi.





Önlem amacıyla bölgede bulunan evlerin tahliye edildiğini kaydeden Yılmaz, yangında her hangi bir can ve mal kaybı olmadığını da ekledi.



