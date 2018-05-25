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Anaokulu çocuklarına üniversitelilerden oyuncak desteği

Kastamonu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, yaptıkları oyuncak ve materyalleri köy okullarına dağıtacak.

AA | 25.05.2018 - 17:55..
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Anaokulu çocuklarına üniversitelilerden oyuncak desteği

Üniversite öğrencilerinden anlamlı davranış, Derslerde yaptıkları birçok oyuncağı çevre köylere dağıtma kararı alan öğrenciler, çocukları sevindirecek.Tamamen doğal ürünlerden yapılan oyuncak ve öğretici materyaller, ihtiyaç sahibi ana sınıflarına dağıtılacak.

Yapılan ürünler arasında kaşık, el ve iplik kuklaları, eğitici oyuncaklar, eğitici kavram kitapları, mevsimlerin anlatıldığı ağaçlar, dolgu oyuncaklar, bilgi küpleri bulunuyor.

Anaokulu çocuklarına üniversitelilerden oyuncak desteği

"KÖY ÇOCUKLARINA GÖNDERİYORUZ"

Ürünlerin köy okullarına gönderileceğini dile getiren öğretim görevlisi Bahar Gümrükçü Bilgici, "Sergiden sonra ürünlerimizi her yıl olduğu gibi irtibatlı olduğumuz ve bize ulaşan köy okullarına kolileyip gönderiyoruz. Burada dikkat ettiğimiz nokta ürünleri bölüp farklı farklı okullara göndermemiz oluyor. Mesela bir üründen 20 parça varsa bunları 7 okula gönderiyoruz böylelikle farklı okullarda çocukların üzerindeki etkilerini görme şansı yakalıyoruz. Hem biz hem de öğrenci arkadaşlarımız mutlu oluyor" ifadelerini kullandı.

Anaokulu çocuklarına üniversitelilerden oyuncak desteği

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