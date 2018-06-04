Anaokulu öğrencilerinden bağımlılığa karşı çizgi film

Dedemin Gözlükleri adlı parmak oyununu senaryoya dönüştüren 5 yaşındaki çocuklar, çizgi filmdeki 3 karakteri çizdi, sınıftaki materyalleri kullanarak dekor oluşturdu. Karakterlerin seslendirmesini de yapan minikler, büyüklerden aldıkları destekle yine teknolojiyi kullanıp hikayelerini çizgi filme dönüştürdü.

BEĞENİ KAZANDI

Anaokulu öğrencileri, teknoloji bağımlılığı ve zararları konusunda farkındalık oluşturarak teknolojinin doğru kullanıldığında faydalı olduğunu göstermeyi hedefliyor.

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitim Öğretmenliği Bölümü iş birliğiyle gerçekleştirilen Küsen gözlükler adlı çizgi film, velilerden beğeni aldı.

"SENARYOYU YAZDILAR, ADLARINI KOYDULAR"

Okul öncesi öğretmeni ve proje koordinatörü Halide Ersoy, "Sınıfta neler yapabileceğimizi konuştuk. Çok iyi bildikleri parmak oyununu çizgi filme dönüştürmeye karar verdiler. Senaryosunu yazdılar. Senaryoda 3 karakter var. Adlarını da kendileri koydu, Pekmez dede, torunu Zeynep ve gözlük. Senaryo Pekmez dedenin bir sabah uyandıktan sonra gözlüğünü bulamaması ve torunun onu aramasını içeriyor" dedi.



