Anaokulunda çiftlik hayatı

Antalya'daki oyunlaştırılmış bahçe biyolojisi eğitimi veren bir anaokulunda 3 ila 6 yaşındaki çocuklar, kahvaltıda inekten sağılan taze sütü içiyor, kümesten aldıkları yumurtaları, bahçeden kopardıkları domates ve biberleri yiyor, yemek artıklarını ise solucanlara vererek gübre yapıyor.

GERİ DÖNÜŞÜMLÜ DOĞAL YAŞAM

Döşemealtı ilçesindeki bir anaokulu, çocuklara alışılmışın dışında bir eğitim veriyor. Okulda, çocuklar geri dönüşümlü doğal yaşamayı öğrensinler diye içinde inek, koyun, tavuk ve ördek bulunan çiftlik kuruldu.

Çocuklar, çiftlikte inekten süt sağmayı, kümesteki tavukların yumurtalarını toplamayı, bahçede sebze meyve yetiştirmeyi ve yiyecek atıklarından gübre yapmayı öğreniyor.

ALIŞILMIŞIN DIŞINDA ANAOKULU

Okul Müdürü emekli tarih öğretmeni Bilgin Erciyas, yaptığı açıklamada, anaokulu öğretmeni olan kızı Gülnihal Erciyas ile anaokulu açma hayalini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Farklı bir anaokulu projesini hayata geçirmek istediklerini ve yurt dışındaki modelleri incelediklerini anlatan Bilgin Erciyas, kendi çocukluğundaki atmosferi bugünün çocuklarına yaşatma kararı alarak bu modelde bir anaokulu açtıklarını belirtti.

PROJE OLUMLU KARŞILANDI

Bilgin Erciyas, "Sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir örnek olmak istedik. Çocuklarımızın dört duvar arasında değil, bahçede büyümelerini istedim. Küçüklüğümde süt kokusuyla uyanırdım, annem ineğimizden sütü sağar, kahvaltıda bize içirirdi. Aynı duyguyu bu çocuklarımızın da yaşamasını istedim ve şimdi onlara bu doğal ortamı yaşatıyorum. Projemizde öze dönüş var" diye konuştu.

ÇOCUKLAR DOĞA BİLİNCİNİ ÖĞRENİYOR

Anaokulu öğretmeni Gülnihal Erciyas da küçüklüğünden beri anaokulu öğretmeni olmak istediğini ve eğitimini de bu şekilde tamamladığını belirtti.

Çocukların doğayla iç içe olduğu, kedi ve köpek dışında da hayvanları görebildikleri anaokulu oluşturduklarını söyleyen Gülnihal Erciyas, çocuklara yiyeceklerini kendilerinin ürettiği ve evsel atıkların geri dönüşüme kazandırıldığı bir eğitim verdiklerini bildirdi.

ÇOCUKLAR EĞİTİMDEN MEMNUN

Gülnihal Erciyas, yabancı dil eğitimi de verilen okulda farklı branşlarda 6 öğretmen, bir psikolog, bir veteriner ve bir bahçıvanın da görev yaptığını kaydetti. Anaokulundaki çocuklar ise hayatlarından çok memnun olduklarını dile getirdi.



