Anaokulunda kukla müzesi oluşturuldu

Çukurova Anaokulu Müdürü Açelya Yeltekin, Slovenya, Yunanistan ve Türkiye’nin ortak olduğu proje kapsamında Çukurova Anaokulu’nda bölgesel düzeyde bir kukla müzesi oluşturulduğunu söyledi.

AMAÇ BİLİŞSEL GELİŞİM

Açely Yeltekin, "Kukla müzesi ve projeyle okulumuzda eğitim gören okul öncesi dönemdeki çocuklarda sosyal-duygusal gelişim, bilişsel gelişim alanlarında artış olması beklenmektedir" dedi.

EĞİTİM HAREKETLİLİĞİ

Ülkelerin efsanelerini görsel mektuplar yoluyla proje ortağı ülkelerde eğitim gören öğrencilere ulaştırmayı bu sayede etkili bir kültür alışverişi gerçekleştirmeyi kapsadığını ifade eden Açelya Yeltekin, "Erasmus K219 projesi kapsamında şu ana kadar iki eğitim hareketliliği gerçekleştirilmiştir. Bu hareketliliklerde ülkeler kendi okullarında projenin yürütülme sürecini değerlendirmişlerdir. Avrupa Birliği Projesi olan Doll Has A Soul’un amaçlarına ulaşılmasında ülkeler arasındaki koordinasyonun önemi üzerinde durulmuştur." diye konuştu.

"ZENGİNLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Açelya Yeltekin, "Projenin Ekim 2018’deki üçüncü hareketliliğine Çukurova Anaokulu ev sahipliği yapacak. Proje kapsamında Çukurova Anaokulu’nda bölgesel düzeyde bir kukla müzesi oluşturulmuştur. Ülkeler arasında paylaşılan efsanelerle de kukla müzesi zenginleştirilmeye devam etmektedir“ ifadelerini kullandı.

EĞİTİM VERİLİYOR

Çukurova Anaokulu’nda Türkiye’nin 7 ayrı bölgesindeki efsanelerle ilgili kuklalar yapılarak eğitim verilmeye devam ediliyor.