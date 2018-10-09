taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.10935
Euro
7.02045
Altın
1188.015
Borsa
96731.76
Gram Altın
233.42

Anaokulunda kukla müzesi oluşturuldu

Adana’da Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Çukurova Anaokulu’nda yürütülen uluslararası projede öğrenciler ve veliler bir araya getirilerek bir Kukla Müzesi oluşturuldu.

İHA | 09.10.2018 - 15:30..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Çukurova Anaokulu Müdürü Açelya Yeltekin, Slovenya, Yunanistan ve Türkiye’nin ortak olduğu proje kapsamında Çukurova Anaokulu’nda bölgesel düzeyde bir kukla müzesi oluşturulduğunu söyledi.

AMAÇ BİLİŞSEL GELİŞİM

Açely Yeltekin, "Kukla müzesi ve projeyle okulumuzda eğitim gören okul öncesi dönemdeki çocuklarda sosyal-duygusal gelişim, bilişsel gelişim alanlarında artış olması beklenmektedir" dedi.

Anaokulunda kukla müzesi oluşturuldu

EĞİTİM HAREKETLİLİĞİ

Ülkelerin efsanelerini görsel mektuplar yoluyla proje ortağı ülkelerde eğitim gören öğrencilere ulaştırmayı bu sayede etkili bir kültür alışverişi gerçekleştirmeyi kapsadığını ifade eden Açelya Yeltekin, "Erasmus K219 projesi kapsamında şu ana kadar iki eğitim hareketliliği gerçekleştirilmiştir. Bu hareketliliklerde ülkeler kendi okullarında projenin yürütülme sürecini değerlendirmişlerdir. Avrupa Birliği Projesi olan Doll Has A Soul’un amaçlarına ulaşılmasında ülkeler arasındaki koordinasyonun önemi üzerinde durulmuştur." diye konuştu.

Anaokulunda kukla müzesi oluşturuldu

"ZENGİNLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Açelya Yeltekin, "Projenin Ekim 2018’deki üçüncü hareketliliğine Çukurova Anaokulu ev sahipliği yapacak. Proje kapsamında Çukurova Anaokulu’nda bölgesel düzeyde bir kukla müzesi oluşturulmuştur. Ülkeler arasında paylaşılan efsanelerle de kukla müzesi zenginleştirilmeye devam etmektedir“ ifadelerini kullandı.

Anaokulunda kukla müzesi oluşturuldu

EĞİTİM VERİLİYOR

Çukurova Anaokulu’nda Türkiye’nin 7 ayrı bölgesindeki efsanelerle ilgili kuklalar yapılarak eğitim verilmeye devam ediliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyeliklerine atamalar

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyeliklerine atamalar

120
Bakan Albayrak hal yasasını açıkladı

Bakan Albayrak hal yasasını açıkladı

272
Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüsü

Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüsü

80
Hükümetin enflasyonu düşürecek 7 maddelik planı

Hükümetin enflasyonu düşürecek 7 maddelik planı

104
Boyu uzun diye evden kovulan kız hastanede kalıyor

Boyu uzun diye evden kovulan kız hastanede kalıyor

132
FETÖ'cüler ByLock'u izdivaç programı olarak kullandı

FETÖ'cüler ByLock'u izdivaç programı olarak kullandı

72
Cemal Kaşıkçı cinayetinde Mossad izi

Cemal Kaşıkçı cinayetinde Mossad izi

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM