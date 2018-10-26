Anaokulunda tam zamanlı İngilizce eğitim

İçişleri Bakanlığınca yapılan görevlendirmenin ardından alt yapı, üst yapı ve sosyal belediyecilik çalışmalarına ağırlık verilen ilçede, eğitim alanında da önemli çalışmalar yapılıyor.

TAM ZAMANLI YABANCI DİL

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen ve eşi Pınar Türkmen tarafından başlatılan proje kapsamında ilçede hizmet veren Sevgi Anaokulu'nda minik öğrenciler tam zamanlı İngilizce eğitiminin yanı sıra spor ve sanat dersleri de alıyor.

Kaymakam Türkmen, amaçlarının Çatak'taki anaokullarının eğitim kalitesini artırmak olduğunu söyledi.

ANAOKULUNA İNGİLİZCE SINIFI

Hamza Türkmen, "Bu kapsamda bir anaokulunda İngilizce sınıfı kurduk. Buradaki öğrenciler tamamen İngilizce eğitim alıyor. Bunu özel okullar yapıyor ama bedeli yaklaşık 20 bin lira. Biz istiyoruz ki burada maddi durumu yetersiz öğrencilerimiz de fırsat eşitliğini yakalasınlar. Onlarla aynı şartlarda eğitim alsınlar. Devletimizin imkanlarıyla özel okullardaki eğitime eşdeğer bir eğitim veriyoruz. Alanındaki uzman öğretmenlerimiz tarafından sanat, spor dersleri de veriliyor. Bunlar, geleceğimize bir yatırım. Biz inanıyoruz ki bu çocukların arasından geleceğin sporcuları yetişecek. Çatak terörle değil, artık bilimle, sanatla ve güzelliklerle anılacak" dedi.

KALİTEYİ ARTTIRMAK İÇİN PROJE BAŞLATTILAR

Pınar Türkmen de ilçedeki anaokullarının kalitesini artırmak için branş öğretmenleriyle proje başlattıklarını ifade etti.

HAFTADA ÜÇ SAAT İNGİLİZCE ÖĞRENİYORLAR

Bu konuda herkesin destek verdiğini, anaokulundaki iki sınıfta öğrencilerin tam zamanlı İngilizce eğitimi aldığını vurgulayan Türkmen, "Diğer sınıflarımız haftada üçer saat İngilizce alıyor. Öğretmenimiz sınıflarda İngilizce konuşuyor. Kısa sürede çocuklar sayıları, renkleri öğrendi ve İngilizce şarkı söylemeye başladı. İsteğimiz, okulumuzun özel okul kadar kaliteli eğitim vermesi" diye konuştu.

ERKEN YAŞTA ÖĞRENMEK DAHA FAYDALAI

İngilizce öğretmeni Emine Karataş da 0-3 yaşlarındaki çocukların algılarının çok daha rahat olduğunu, bu yaşlarda İngilizce eğitiminin onlara fayda sağladığını dile getirdi.