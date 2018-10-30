Anaokulunda yıkılma tehlikesi

İstanbul'u dünyanın kavşağı haline getiren yeni havalimanına ilişkin konuşan Portakal, "Gerçekten kârlı bir yatırım mıdır?" diye sordu.

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Bakan Soylu donarak şehit olan askerlerle ilgili konuştu

Soylu, iki askerimizin donarak şehit olduğu olaya ilişkin, askerlerin kurtarılması için defalarca deneme yapıldığını ancak bölgeye varıldığında askerlerin hipotermi olduklarını söyledi.