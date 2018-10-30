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Anaokulunda yıkılma tehlikesi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir anaokulunun binasının duvarlarında çatlak oluştu.

AA | 30.10.2018 - 10:18..
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İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tek katlı Zübeyde Hanım Anaokulu'nun binasının duvarlarında, personelin ve öğrencilerin gelmediği saatlerde geniş çatlaklar meydana geldi.

Okul idaresinin haber vermesi üzerine, Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü itfaiye ekipleri tarafından yıkılma tehlikesi oluşan binanın elektrik ve doğal gaz bağlantısı kesildi.

Anaokulunda yıkılma tehlikesi

POLİS ÖNLEM ALDI

Polis, binanın etrafında güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okuldaki yıkılma tehlikesi nedeniyle öğrencilerin başka bir okulda eğitimine devam edeceğini, olayla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

Anaokulunda yıkılma tehlikesi

Anaokulunda yıkılma tehlikesi

Anaokulunda yıkılma tehlikesi

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