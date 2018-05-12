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ANAR'a göre seçimler ikinci tura kalmayacak

Cumhur İttifakı'nın oy oranını yüzde 55 olarak açıklayan İbrahim Uslu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanacağını söyledi.

Haber Merkezi | 12.05.2018 - 09:51..
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ANAR'a göre seçimler ikinci tura kalmayacak

ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, Beyaz TV'de ekrana gelen Dinamit programına konuk oldu.

SON ANKET

24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi siyasi partilerin son durumlarının masaya yatırıldığı programda; İbrahim Uslu elindeki anket sonuçlarını paylaştı.

CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 55

AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oy oranının yüzde 55 seviyesinde olduğunu belirten İbrahim Uslu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerde de Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olduğunu açıkladı.

"İLK TURDA BİTECEK"

Uslu, "Seçimler ilk turda bitecek gibi görünüyor" diyerek sözlerini noktaladı.

ANAR'a göre seçimler ikinci tura kalmayacak VİDEO

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