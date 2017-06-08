Anastasiadis: Barış için Türk askeri Kıbrıs'tan çekilmeli

Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, geçen pazar günü New York'ta 4 saat süren bir zirve düzenlemişti.

Zirvede taraflar, Cenevre Konferansı'nın haziran ayı içinde yeniden toplanması konusunda görüş birliğine varmıştı.

Amerika'nın Sesi'nden Mehmet Toroğlu'nun haberine göre Anastasiadis, Kıbrıs meselesine bir çözüm bulunmasının, dini ya da etnik temelleri ne olursa olsun halkların bir arada barış içinde yaşayabileceği şeklinde, bölge başta olmak üzere tüm dünyaya güçlü bir mesaj göndereceğini söyledi.

"TÜRKİYE GİBİ BÜYÜK BİR ÜLKENİN KIBRIS'A İHTİYACI OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Rum lider, "Yaşanabilir ve kalıcı bir çözüm, adadaki hem Kıbrıslı Rum hem de Kıbrıslı Türkler'in çıkarına. Bir çözüm, Türkiye'yle ilişkileri yeniden normale döndürecek. Neden düşman olalım? Neden Avrupa Birliği (AB) içerisinde Türkiye'nin Avrupa arzularının güçlü bir destekçisi olmayalım? Neden Doğu Akdeniz'de bulunan enerji kaynaklarından Türkiye de faydalanmasın? Varılacak bir çözüm, Türkiye'yi Kıbrıslı Türkler'e mali destek olma yükünden de kurtaracak. Yunanistan'la ilişkilerini geliştirebilmesine neden olacak. Adadaki iki topluma, Avrupa-Türkiye ilişkilerine, NATO-AB ilişkilerine fayda sağlayacak. Çözümün getireceği çok fazla kazanım var. Türkiye gibi büyük bir ülkenin Kıbrıs'a ihtiyacının olduğunu düşünmüyorum. Kıbrıs onların en iyi müttefiki olabilir. Geçmişin baş ağrılarından artık kurtulmamız lazım." diye konuştu.

"TÜRK ASKERİNİN ÇEKİLMESİ ÖN KOŞUL"

Anastasiadis, olası bir çözümün ön koşullarından birinin adadan Türk askerinin çekilmesi olduğunu vurguladı. Rum lider, AB dışında bir garantör güce ihtiyaç olmadığını düşündüğünü de kaydetti.

Özellikle son iki yılda Kıbrıs müzakerelerindeki başlıklarda önemli ilerlemeler sağladıklarını ama hala arada farklılıkların bulunduğuna işaret eden Anastasiadis, "Dokunulmayan tek başlık güvenlik ve garantiler ile askerlerin çekilmesi, ki bu en önemli konulardan biri. Maalesef Cenevre'de bu hususta ilerleme sağlanamadı. Türkiye, konferanstan önceki olumlu söylemlerine rağmen aynı duruşunu yineledi, Türk vatandaşlarının Avrupa vatandaşlarıyla aynı haklara sahip olması, Kıbrıs Türkleri'nin hükümet işlerine katılımı gibi hususlarda yeni ön koşullar getirdi. Hükümet kararlarında, kabine ya da diğer kurumlar olsun en az bir Kıbrıs Türkü'nün 'Evet' oyunun gerektiğini savundu. Biz ada nüfusunun yüzde 80'ini oluşturuyoruz, onlar yüzde 20'sini. Çoğunluk ya da azınlık durumundan bahsetmiyorum. Siyasi eşitliği zaten kabul ettik, hatta birçok organda sayısal eşitliği de kabul ettik. Mesela örneğin, Amerikan yönetiminin bir karar alması için California eyaletinin 'Evet' oyunun gerektiğini, yoksa kararın alınamayacağını düşünebilir misiniz?" dedi.