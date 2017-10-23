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Anastasiadis: Rumlar topraklarını geri istiyor

Rum lider Anastaiadis, Kıbrıs barış görüşmelerinin başarısız olmasının ardından yeni yöntemler denemeye başladı.

23.10.2017 - 11:48
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Anastasiadis: Rumlar topraklarını geri istiyor

Nikos Anastaiadis, Limasol’da yeniden düzenlenen ve müze de eklenen EOKA sığınağının açılışında yaptığı konuşmada, “Milli onurumuz ve Kıbrıs Helenizmi’nin var oluşu garantileri, yabancı askerler içeren bir çözüme müsaade etmez.” dedi, “içteki ve dıştaki herkesi Türkiye’ye yönelmeye” çağırdı.

“Müzakere masasına her seferinde yüksek sorumluluk duygusu ve kararlılıkla gittiğini” söyleyen Anastasiadis “hedefimiz, Kıbrıslı Türk vatandaşlarımızın endişelerine tam saygı göstermek ancak Kıbrıs Helenizmi’ni de kurtarmaktır.” dedi, şunları ekledi:

"TOPRAK İADESİ DEDİĞİMİZDE..."

“Biz nasıl onların endişelerini dikkate alıyorsak onların da toprak iadesi dendiğinde anlamalıdırlar ki bize kendi haklarından verecekler demek değil. Toprak iadesi dediğimizde 1974’ten beri çiğnenen haklardan söz ediyoruz. AB ilke ve değerlerine saygı gösterilmeli dediğimizde, serbest dolaşım, serbest yerleşim, mülkiyetin ve meslek icra etmenin güvence altına alınması gerektiğini kast ediyoruz, ki bir dereceye kadar başardık da.”

TÜRKİYE'NİN İSTEĞİ

Türkiye’nin “Garantör ve vasi kalmak, müdahale hakkı, askeri üs bulundurma, Türk askeri varlığının sürmesi" gibi istekleri olduğunu anlatan Anastasiadis “Bir Avrupa devleti için tahammül edilmesi mümkün olmayan bir durum, bundan kurtulmaya çalıştık.” ifadesini kullandı.

Anastasiadis: Rumlar topraklarını geri istiyor

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