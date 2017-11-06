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Anastasiadis: Türkiye'nin vesayetini kabul etmiyoruz

Rum lider Anastasiadis, "Kıbrıs'ı vesayeti altına almak isteyen Türkiye’nin saçma tezlerini kabul etmemiz akla uygun değildir" dedi.

06.11.2017 - 13:31
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kıbrıs

“Türkiye’nin çözüm olması için saçma taleplerini bir kenara bırakarak irade göstermesi gerektiği” iddiasında bulunan Nikos Anastasiadis, “Kıbrıs Rum tarafı olarak; müdahale hakkını idame ettirmek, askeri üs ve Kıbrıs’ta ilanihaye Türk varlığında ısrar ederek devletimizi kontrol etmeyi sürdürmek ve vesayeti altına almak isteyen Türkiye’nin saçma tezlerini kabul etmemiz akla uygun değildir.” ifadelerini kullandı.

BAŞARISIZLIKTAN TÜRKİYE SORUMLU

Türk tarafının “taleplerini” kast ederek “milli itibar sınırlarımızı açıkça aşıyor” diyen Anastasiadis bunları kabul etmelerinin mümkün olmadığını, öneri olarak da Rum halkının önüne koymayacaklarını söyledi, Crans Montana’daki başarısızlıktan Türkiye’yi sorumlu tuttu.

Anastasiadis BM’ye de yabancı ülke liderlerine de, Rum tarafının müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu ancak en azından uluslararası konferans açısından detaylı ve yeterli ön hazırlık gerektiğini açıkça iletildiğini de söyledi.

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