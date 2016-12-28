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Anayasa değişikliği teklifi 19 maddeye düştü

21 maddelik Anayasa değişikliği teklifinde değişiklikler yapıldı. 2 madde, tekliften çıkarıldı.

AA | 28.12.2016 - 19:59
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Anayasa değişikliği teklifi 19 maddeye düştü

TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden 21 maddelik anayasa değişikliği teklifinin, 19 maddeye düşürüldüğü öğrenildi.

AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifinde, 12 olarak öngörülen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üye sayısının 13'e çıkarıldığı, Adalet Bakanı ile müsteşarının da HSYK'nın doğal üyesi olduğu öğrenildi.

TEKLİFTEN ÇIKARILAN 2 MADDE

Cumhurbaşkanının kamu kurumlarıyla ilgili kararname yetkisi maddesinin çıkarılmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanınn doğuştan Türk olma şartı da tekliften çıkarıldı.

AYRINTILAR GELECEK..

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