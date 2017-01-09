Anayasa değişikliği teklifi görüşülmeye başladı

Teklif TBMM Anayasa Komisyonu'ndan 9 gün süren müzakereler sonucu geçmişti.Görüşme saat 14.00’da başladı. İlk gün görüşmelerinde teklifin tümü üzerinde konuşmalar gerçekleştiriliyor.

CHP'DEN 20 MİLLETVEKİLİ 'EVET' DER

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, anayasa değişiklik teklifine CHP'den 20'ye yakın milletvekilinin "evet" diyeceğini tahmin ettiğini belirterek, "CHP oy kullanma kabinine milletvekillerini sokma cesareti gösterecek mi gösteremeyecek mi onu teyit edeceğiz." dedi.

CHP

Turan'ın ardından kürsüye CHP Grup Başkanveli Engin Altay çıktı. Altay şöyle konuştu: "Sayın Turan sen önce boş kağıda attığın imzaya bak, o teklif 15 Temmuz'da imza attığın parlemntoyu ortadan kaldırıyor, o imzana sahip çık önce. AKP'nin kurulduğu 2000'den beri 2000-2012'nin son ayına kadar bütün vesikalarına bakın, programına bakın her vesilede parlamenter sisteme övgü vardır. Şimdi başınıza taş mı düştü de 10 sene sonra bu parlamentoyu yok etmek istiyorsunuz. Türkiye'de bu anayasayla ilgili ne yaparsanız yapın ortada 12 Eylül hukuku varken Türkiye'ye demokrasi zaten yerleşmez. Bu Meclis'teki 4 parti bombalar yağarken buraya sahip çıkıyor, şimdi bundan vazgeçtiğini söylüyorsa ahlaklı şekilde ortaya koysun."

MHP

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da şunları söyledi: "Bu gündem dışı konuşma talebi 15 dakikadır, gün 24 saattir. Gündem dışı konuşma taleplerine saygı duyduğumu da belirtmek istiyorum. Evet, MHP'li vekiller olarak bu metne imza atmadık ancak bu değişiklik tekflifine ilişkin ilk teklifler sayın Genel Başkanımıza iletildikten sonra yapılan görüşmeler sonrası metin oluşturulmuştur. Ana muhalefet partisinin sorumluluğu yerine getirilmek yerine peşin peşin karşı çıkarak tutumunu baştan ilan etti."

HDP

HDP Grup Başkanveli Ahmet Yıldırım da şunları söyledi: "Toplantı eksik katılımla yapılıyor. Eş Genel Başkanımız Demirtaş'ın gönderdiği dilekçeyi okuyorum: Meclis'in 11 vekilinin hakkı, oy kullanma hakkı gasp edilmişken bu görüşme hukuka aykırı olacaktır. Benim ve diğer 10 tutuklu vekilin her oturumda gizli oy kullanma hakkı vardır. Başkanlık bizim oy kullanmamız için gerekli tedbirleri almalı. Aksi durum iç tüzüğe açıkça aykırı olacaktır."



