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Anayasa değişikliğinde 17. madde de geçti

Anayasa değişikliği teklifinin 17. maddesi 342 oyla TBMM Genel Kurulu'ndan geçti.

15.01.2017 - 20:23
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Anayasa değişikliğinde 17. madde de geçti

TBMM'de devam eden Anayasa değişikliği teklifinde bir maddenin daha değiştirilmesi kabul edildi.

342 EVET'LE GEÇTİ

17. madde 135 ret oyuna karşılık 342 oyla Genel Kurul'dan geçti.

MADDE NEYİ İÇERİYOR?

17. madde uyarınca, TBMM'nin bir sonraki seçimi ve cumhurbaşkanı seçimi, 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacak. Seçimin yapılacağı güne kadar milletvekillerinin ve cumhurbaşkanının görevi devam edecek. Meclisin seçim kararı alması halinde, 27. Yasama Dönemi Milletvekili Genel Seçimi, cumhurbaşkanı seçimiyle beraber yapılacak.

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